Victor Ponta, schimb de replici tăioase cu Traian Băsescu: „După şase seara, culcaţi-vă”

Schimbul de replici tăioase a început după ce Victor Ponta a susţinut că "PSD şi PNL împreună s-au luptat să vină cu legea să o votăm noaptea ca hoţii.”, lege pe care şi deputaţii PMP au susţinut-o şi despre care Ponta a dat de înţeles că va fi promulgată de preşedintele Iohannis.

Ponta: Vreau să înţelegeţi că toţi deputaţii PSD, PNL, PMP au votat o lege de care habar n-au ce scrie. N-au avut când să o citească. Sunt 33 de pagini! (...) Noi am fost consecvenţi. Am votat împotriva unei legi care încalcă drepturi fundamentale, care vorbeşte de suspiciune rezonabilă că eşti bolnav de COVID, exact ca în Codul Penal. E o lege care va fi inaplicabilă din cauza prevederilor sale. Când PSD şi PNL s-au luptat să o votăm noaptea ca hoţii, am întrebat de ce să nu o votăm mâine. Au votat-o noaptea ca hoţii. E clar că e o înţelegere între PSD şi PNL.

Băsescu: Mi se pare inadmisibil ce face Ponta acum (dând de înţeles - n.r.) că va fi promulgată. Pur şi simplu lansează o zvonistică ca şi cum statul ăsta n-ar mai avea bariere de control. Este Avocatul Poporului şi preşedintele care sunt convins că vor opri această oroare legislativă.

Ponta: O oroare legislativă votată de PMP.

Băsescu: Eu nu am ştiut despre această lege, Ponta dragă. Degeaba spui că...Eram cu alte legi pe la Bruxelles.

Ponta: Domnule Băsescu, seara nu sunteţi în stare să vorbiţi cu mine. După şase seara, culcaţi-vă! Dacă ştiam că e o oră aşa înaintată şi domnul Băsescu e obosit ca de obicei, intram mai târziu.

După această replică, Victor Ponta a întrerupt convorbirea telefonică, în vreme ce oponentul Băsescu a continuat acuzele: „E tonul prostului. Nu poţi să-i ceri nimic lui Ponta. În afară de agresivitate nu are nimic altceva cu care să vină într-o discuţie, adică nu poţi să-i ceri inteligenţă. Brutalitate şi agresivitate! Asta îl caracterizează (...)

Apropo de demagogie, mai avea puţin Ponta şi ar fi vrut să fie o libertate totală, să deschidă tot, şi cinematografe şi acum, când vede 600 de îmbolnăviţi pe zi, cum i se pare demagogului Ponta situaţia sănătăţii în România”, s-a întrebat ironic Băsescu.