Viaţă de parlamentar: bani mai mulţi, muncă mai rar

Aleşii din Parlament au muncit în prima sesiune a anului 2018, adică de la sfârşitul lunii ianuarie până la sfârşitul lunii iunie, peste 60 de zile în forul legislativ. Dacă în 2017, aceştia aveau doar 59 de zile muncite pentru prima sesiune, în 2018 deputaţii au muncit 66 de zile, adică 45 de zile în care au avut şedinţe de plen, iar în 21 activitate în comisiile de specialitate.

De asemenea, şi senatorii au fost mai activi în prima sesiune a anului 2018. Spre deosebire de cele 59 de zile muncite în primele şase luni din 2018, senatorii au avut activitate în Parlament în doar 63 de zile, în condiţiile în care 42 de zile au fost cu şedinţe de plen, iar 21 de zile cu activitate în cadrul comisiilor de specialitate. Dacă facem media de zile muncite pe săptămână, obţinem 2,4 zile pentru senatori şi 2,5 zile pentru deputaţi, adică jumătate din cât munceşte un cetăţean obişnuit. Pe de altă parte, parlamentarii au două zile pe săptămână în care este trecută aşa-zisa „activitate în teritoriu“, despre care nu există însă date concrete, fiecare ales fiind lăsat să decidă ce face în acele zile ale săptămânii.

Cea mai lejeră lună pentru parlamentari a fost ianuarie. De obicei, în această lună de vacanţă parlamentară, dar în acest an aleşii au fost chemaţi spre sfârşitul lunii la muncă pentru învestirea Guvernului Dăncilă, după demisia lui Mihai Tudose din funcţia de prim-ministru. Aşadar, cele două Camere au avut câte o şedinţă de plen. Au urmat apoi lunile februarie şi martie, fiecare având câte nouă zile de plen, plus şedinţele de la comisii. Şi în următoarele trei luni, aceştia au avut în program între şapte şi nouă zile cu plen, plus şedinţa săptămânală din comisia de specialitate.

Leafa minimă de 10.000 de lei

Pentru munca lor lunară, aleşii au fost răsplătiţi cu aproximativ 10.000 de lei, adică aproape dublu faţă de cât câştigau anul trecut, tot prima sesiune, dat fiind faptul că de atunci şi până acum a fost adoptată Legea salarizării unitare, dar a crescut şi salariul minim de la 1 ianuarie 2018, iar indemnizaţia lor e calculată în funcţie de acesta. La Camera Deputaţilor, cea mai mare indemnizaţie o are preşedintele forului, adică Liviu Dragnea, cel care primeşte lunar 12.782 de lei net. Un vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, cum este, de exemplu, Florin Iordache, primeşte 11.800 lei. Pe de altă parte, un deputat fără funcţii primeşte lunar 10.000 de lei, adică aproape dublu faţă de iunie 2017, când primea 5.400 de lei. Pe lângă această indemnizaţie, aleşii au dreptul la bani pentru cazare, adică 6.500 de lei lunar, le este decontat transportul în teritoriu şi dispun şi de sume forfetare de aproape 20.000 de lei, pentru plătirea consilierilor lor şi cheltuirea cu biroul parlamentar din circumscripţie.

La Senat, cea mai mare indemnizaţie o are Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele forului, căruia lunar îi intră în cont 12.782 lei, reprezentând indemnizaţia de parlamentar, la fel ca Liviu Dragnea. În schimb, un senator care nu deţine nicio funcţie de conducere primeşte, de regulă, 10.000 de lei, cu toate că în funcţie de nivelul de studii aceştia putând câştiga cu câteva sute de lei în plus. În urmă cu un an, senatorii primeau aproape jumătate din sumă. Mai exact, 5.400 de lei.