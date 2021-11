Valeriu Nicolae: Cioloş nu are şansă la prezidenţiale. Nicuşor Dan nu are ce căuta în poziţia de manager al celei mai importante administraţii din ţară

Valeriu Nicolae, fost candidat independent la Camera Deputaţilor şi fost membru al conducerii PLUS. FOTO Adevărul

Întrebat dacă Cioloş are şanse să se impună la alegerile prezidenţiale, Valeriu Ciolan Nicolae a răspuns: „Nu. Nu cred că are profilul pentru a câştiga alegerile în 2024, poate în 2050. Dacian are mult prea mult bun simţ. El este foarte slab când vine vorba de conflict şi negocieri conflictuale. Şi nu ai cum într-o scenă politică atât de polarizată cum e scena noastră politică să faci faţă. E omul consensului şi el a făcut în spate destule compromisuri. De exemplu, prietenia cu Dîncu, prietenia cu doamna Creţu, a avut tot felul de amiciţii care nu pot să-l ajute să câştige alegerile prezidenţiale. Deşi mi-aş dori ca Dacian Cioloş să câştige. Mi se pare politicianul de departe cu cel mai mult bun simţ, un om care chiar caută consensul, dar nu văd cum ar avea vreo şansă”.

Despre Cătălin Drulă, unul dintre USR-iştii care au cea mai mare tracţiune politică, fostul candidat independent al Camera Deputaţilor a punctat faptul că are „un ego cât casa” şi mai trebuie să „taie din el”, în timp ce lui Vlad Voiculescu i-a sugerat să nu încerce să candideze la Primăria Capitalei, pentru că acest lucru ar putea însemna sfârşitul carierei sale politice.

Nu în ultimul rând, Nicolae l-a criticat pe Nicuşor Dan pentru modul cum a gestionat Primăria Capitalei. „Am scris de acum doi ani că nu înţeleg de ce Nicuşor Dan vrea să fie primarul Capitalei, că e om cu o lipsă cumplită de experienţă managerială, te duceai fără experienţa asta să conduci o mie de oameni în marea lor majoritatea fiind împotriva ta şi neavând o echipă bine pusă la punct de manageri profesionişti”, a completat Valeriu Nicolae.

„E foarte greu să înţeleg de ce oamenii nu îşi văd limitele lor de competenţă. Nicuşor Dan e un om foarte bun, un matematician senzaţional, dar nu are ce să caute în poziţia de manager al celei mai importante administraţii publice din România. Poate la Făgăraş, de unde e el, poate acolo, dar nu în Bucureşti”, a conchis fostul membru PLUS, în interviu acordat pentru Prima TV.