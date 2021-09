Un deputat PNL cere sancţionarea parlamentarilor AUR cu privire la „abaterile foarte grave” săvârşite: L-au bruscat pe colegul meu Florin Roman

„Azi am depus o sesizare la Camera Deputaţilor (mai exact, la cabinetul Preşedintelui Camerei, domnul Ludovic Orban) cu privire la abaterile foarte grave săvârşite de către domnii Antonio Andruşceac (deputat AUR şi fost membru important al USR Sector 4) şi Ciprian-Titi Stoica (deputat AUR). Am solicitat sancţionarea celor doi domni care în 09 septembrie 2021 l-au bruscat pe colegul meu Florin Roman şi l-au îndepărtat de la conducerea plenului reunit cu forţa. Am explicat foarte clar în sesizare de ce Florin Roman avea dreptul să conducă acea şedinţă de plen şi am invocat temeiul din Regulament (art. 30, art. 35 din Regulamentul activităţilor comune şi Decizia Preşedintelui Camerei nr. 05/09.09.02021, prin care Florin Roman a fost mandatat)”, a scris deputatul pe Facebook.

Deputatul a face referire la modul în care a fost îndepărtat Florin Roman de la pupitrul Camerei Deputaţilor, precizând că este dezamăgit de lipsa de reacţie a USR PLUS. >>Condamn public orice manifestare de natură să ştirbească încrederea cetăţenilor în instituţia Parlamentului. Le solicit unor colegi să înţeleagă că disputele juridice şi parlamentare nu se tranşează cu forţa muşchilor. Nu în ultimul rând, îmi exprim totala dezamăgire faţă de lipsa de reacţie a parlamentarilor USR PLUS care priveau cu aparentă satisfacţie cum cei doi deputaţi AUR îl „săltau” efectiv pe Florin Roman de la pupitru. Aşa nu, domnilor<<, a mai transmis Cristian Băcanu.

Deputatul invocă faptul că Preşedintele Camerei Deputaţilor Ludovic Orban l-a delegat pe Florin Roman cu atribuţiile sale.