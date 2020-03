Turcan: După 9 ani de luptă pentru  Masterulu Didactic, în această toamnă vom avea primii 400 de viitori profesori

„Am reuşit: după 9 ani de lupte pentru introducerea Masteratul Didactic, în această toamnă vom avea primii 400 de viitori profesori înmatriculaţi la această formă de învăţământ.România are nevoie de profesori bine pregătiţi! Începem cu un program-pilot în patru universităţi şi vom generaliza acest masterat în anii următori.



Doar aşa putem atrage studenţi merituoşi în rândul dascălilor şi putem da mai multe şanse viitoarelor generaţii să facă performanţă la şcoală”, a scris vineri pe Facebook vicepremierul interimar Raluca Turcan.

Pilotarea masteratului didactic va începe prin alocarea a 400 de locuri pentru pregătirea iniţială a cadrelor didactice, care ar urma să se realizeze în 4 universităţi. Cel puţin, asta a precizat ministrul propus al Educaţiei, la audierile care au loc miercuri în comisiile de specialitate din Parlament. Monica Anisie a ocolit însă precizarea celor patru, însă a spus că „sunt universităţile cele mai de prestigiu din România”.

„Ţin să vă anunţ că am publicat pe site-ul ministerului proiectul de HG care prevede cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi universitar şi fac menţiunea că pentru acest an Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi-a propus o creşetere semnificativă a cifrelor pentru învăţământul profesional şi dual. Am alocat şi cifră de şcolarizare pentru masteratul didactic, sunt 200 de locuri repartizate pentru 4 universităţi”, a anunţat Anisie.