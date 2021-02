Tensiuni între USR şi PLUS după ce Cioloş a lansat săgeţi către Barna şi a anunţat că se gândeşte la prezidenţiale

Întrebat dacă are de gând să candideze pentru şefia USR-PLUS, Dacian Cioloş a dat de înţeles într-un interviu pentru G4Media că cine are funcţii în Guvern sau Parlament nu are timp şi de conducerea partidului. În prezent, Dan Barna este vicepremier în guvernul Cîţu.

„Va trebui să discutăm şi cât ne permitem şi vrem să cumulăm mandate. Mandat de conducere în partid cu diferite mandate executive. Pentru că cine se ocupă de partid trebuie să se ocupe şi de conducerea partidului şi de organizarea lui. Când eşti în Guvern sau în Parlament ai şi acolo anumite responsabilităţi, unele sunt mai solicitante decât altele”, a declarat Dacian Cioloş. „Cine se ocupă de partid trebuie să se ocupe şi de conducerea partidului şi de organizarea lui. Când eşti în Guvern sau în Parlament ai şi acolo anumite responsabilităţi, unele sunt mai solicitante decât altele”, a adăugat mai apoi acesta. Lideurul PLUS a vorbit apoi şi despre o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidenţiale, precizând că nu exclude să facă acest pas. „Aşa cum stau lucrurile acum, da, îmi pun problema să candidez. Dar într-un an de zile, în doi ani de zile se poate întâmpla ceva cu mine, că percepţia publică pozitivă e redusă foarte mult. Sau poate să crească altcineva, şi eu sper să crească şi alţi colegi, care să aibă şanse mai mari. Deci decizia va fi luată atunci, la momentul respectiv de către partid”, a mai afirmat Cioloş. Revin tensiunile între USR şi PLUS Toate aceste declaraţii au încins spiritele în rândul membrilor USR, care au început să îi acuze pe cei de la PLUS că vor să le „paraziteze” partidul. Surse din USR susţin pentru Digi24 că este începutul unui „război rece” şi că în perioada următoare fiecare tabără îşi face strategia pentru congresul în care va fi aleasă conducerea noului partid, rezultat în urma fuziunii. Congresul ar urma să aibă loc „cel mai târziu” la toamnă când va veni decizia definitivă a fuziunii şi înregistrarea în registrul partidelor a USR PLUS ca nou partid. Atât cei din USR cât şi cei din PLUS speră să îşi impună cât mai mulţi oameni în Biroul Naţional. Este şi motivul pentru care Dacian Cioloş susţine că noul statut trebuie să prevadă clar câte funcţii pot fi cumulate. Acesta şi-ar dori să nu poată fi cumulate mai mult de două funcţii interne şi executive. Adică un lider USR PLUS care este şi parlamentar şi ministru să nu mai poată deţine şi o funcţie de conducere în partid sau una de lider de filială. „Intenţia sa e să le facă loc oamenilor din PLUS şi să preia controlul”, explică surse din USR.