Surse. PNL s-a resemnat: va guverna cu USR PLUS. Ce ministere ţintesc cele două partide

Ultimele sondaje arată că liberalii nu mai pot evita o alianţă cu USR PLUS, susţin surse din conducerea PNL pentru Adevărul. La începutul campaniei, liderii PNL sperau să poată guverna singuri în următorii patru ani, cu sprijin parlamentar din partea PMP, UDMR şi a celor 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale. Acest plan ar fi fost posibil doar în cazul unei victorii cu 37% la alegeri, la care s-ar mai fi adăugat procentele obţinute la redistribuire. Voturile partidelor care nu trec pragul electoral de 5% se împart ulterior în funcţie de clasamentul final. Practic, partidul câştigător primeşte şi cele mai multe voturi la redistribuire, deci mai ciupeşte 3-4 mandate.



Însă PNL a fost afectat în plină campanie electorală de măsurile nepopulare impuse de Guvernul Orban pentru comabaterea pademiei: închiderea pieţelor şi carantinarea unor localităţi, arată cercetările comandate de liberali. De asemenea, incendiul de la Piatra Neamţ, tragedie decontată atât de PNL, care conduce ministerul Sănătăţii, cât şi de PSD, care conduce politic spitalul judeţean prin liderul local Ionel Arsene. Fără să mai spere la un guvern monocolor, liberalii ar fi acceptat să împartă ministerele cu PMP şi UDMR, dar să evite o alianţă post-electorală cu USR PLUS, partid cu care se află la cuţite. Nici acest scenariu nu mai e fezabil. Evoluţia din ultimele zile arată că PNL rămâne favorit să câştige alegerile parlamentare, însă nu va putea guverna fără USR PLUS. Matematic, PNL ar putea strânge 50% în Parlament alături de PMP, UDMR şi minorităţile naţionale, însă majoritatea ar fi extrem de fragilă. Unii dintre liderii PNL au luat în calcul şi voturile ProRomânia, susţin sursele citate. ”Orban e pragmatic. Ştie că nu dădeau niciodată jos guvernul Dăncilă dacă nu eram noi, de la ProRomânia”, a spus Victor Ponta la Adevărul Live. Problema e că formaţiunea fostului premier se află la limita pragului electoral, prin urmare liberalii nu-i pot lua deocamdată în calcul. În plus, un guvern liberal instalat cu sprijinul ProRomânia ar aduce din start prejudicii de imagine pentru PNL, în contextul adversităţii dintre Klaus Iohannis şi Victor Ponta.



Potrivit surselor citate, preşedintele Klaus Iohannis a tranşat problema: le-a transmis liberalilor că vor trebui să guverneze cu USR PLUS. Şeful statului îşi doreşte o majoritate cât mai largă, pentru a impune reformele promise şi în 2014, şi în 2019, dar care au rămas doar la stadiul de vorbe din cauza războilui cu PSD. Klaus Iohannis vizează modificarea Constituţiei, refacerea din temelii a sistemului sanitar şi a sistemului de educaţie până la finalul carierei sale prezidenţiale, în 2024. ”Mesajul meu e simplu: vor guverna împreună. E o nervozitate, sensibilitate, ca în campanie electorală. Unii sar mai repede cu anumite mesaje, acuzaţii”, a spus şeful statului într-o conferinţă de presă la Cotroceni, despre relaţia PNL-USR PLUS.



Se împart deja ministerele

Liderii PNL au convenit cu Iohannis să nu mai atace USR PLUS până la finalul campaniei. În schimb, Klaus Iohannis le-a promis liberalilor că Ludovic Orban rămâne premier. Totuşi, unii lideri locali ostili lui Orban speră că Iohannis se va răzgândi în cazul în care PNL va obţine sub 30% la alegeri sau va termina pe locul doi, după PSD. ”Unii l-ar vrea pe Cioloş premier numai ca să-l vadă pe Orban tras pe linie moartă. Dar sunt puţini în partid, totuşi”, susţine unul dintre vicepreşedinţii PNL pentru Adevărul. Aşadar, miza lui Orban e ca PNL să termine scrutinul pe primul loc, cu cel puţin un mandat mai mult faţă de PSD sau USR PLUS, astfel încât să aibă asigurat postul de premier.



În schimb, liderii USR PLUS au tot interesul să atace PNL până la alegeri, pentru a reduce decalajul electoral. Cu cât scorul USR PLUS va fi mare, cu atât pot obţine mai mult la negocierea cu liberalii. Dan Barna şi Dacian Cioloş sunt interesaţi de ministerele Sănătăţii, Educaţiei, Justiţiei, Energiei şi Mediului, susţin sursele citate. Deocamdată, PNL exclude posibilitatea de a ceda Sănătatea, portofoliu promis lui Nelu Tătaru. Liberalii au mai antamat deja Externele şi Apărare, unde titulari vor rămâne Bogdan Aurescu şi Nicolae Ciucă.