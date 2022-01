SURSE: Florin Cîţu nu vede rezolvarea crizei facturilor la energie cu bani de la buget. Liderul PNL vrea un plan de investiţii multianual

„Florin Cîţu este interesat de orice soluţie pentru facturile la energie care nu discriminează şi care se aplică unitar în toate sectoarele din economie. În acelasi timp, Florin Cîţu a avertizat că aceste soluţii, cu bani de la buget pentru persoane fizice şi companii, nu rezolvă problema structurală a preţurilor din energie. Trebuie un plan de investiţii multianual, asumat transpartinic pentru a asigura securitatea energetică a României”, au precizat sursele citate.

Coaliţia de guvernare se va reuni luni seară, la Parlament, pentru a discuta despre măsuri în domeniul energiei. Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, luni, la sediul partidului, unde are loc o şedinţă a conducerii PSD, că măsura propusă de social-democraţi de reducere a TVA de la 19% la 5% pentru energie şi gaze este suportabilă de către bugetul de stat. Ciolacu a precizat că insistă ca această prevedere să intre în vigoare de la 1 februarie şi a arătat că a avut discuţii cu premierul şi cu preşedintele PNL Florin Cîţu, urmând ca subiectul să fie prezentat în şedinţa coaliţiei, la ora 17.00.

”În primul rând am finalizat tot pachetul de măsuri, pe toate cele trei componente, astfel încât să stopăm acestă escaladare a preţurilor şi să ieftinim facturile atât pentru populaţie cât şi pentru economie şi nu în ultimul rând, să încercăm să compensăm de la bugetul statului atât cât îşi permite bugetul statului, astfel încât să nu afecteze zona de investiţii şi ce ne-am propus pentru acest an”, a spus Ciolacu la sediul PSD.

El a precizat că măsurile sunt finalizate şi vor fi discutate şi cu miniştrii PSD din Cabinetul Ciucă, în Biroul Permanent, urmând ca alte discuţii să aibă loc în şedinţa coaliţiei de la ora 17.00.

Marcel Ciolacu a mai spus că a avut discuţii cu premierul Nicolae Ciucă, duminică şi sâmbătă, precum şi cu preşedintele PNL Florin Cîţu.

”Am funcţionat şi până acum”, a afirmat preşedintele PSD.

Despre măsura propusă de PSD de reducere a TVA-ului de la 19% la 5%, Ciolacu a declarat că această măsură este suportabilă de către bugetul statului, urmând să se aplice şi pentru energie şi pentru gaze.

”Îmi menţin părerea că această măsură trebuie luată cu data de 1 februarie”, a mai spus Ciolacu.

La rândul său, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, duminică, faptul că se lucrează la noua schemă de sprijin pentru populaţie de la 1 aprilie. "Nu vom face o schemă care va fi mai dezavantajoasă decât schema existentă", a afirmat el.

"Săptămâna viitoare în şedinţa de Guvern vom modifica legea plafonării şi compensării şi vom obliga toţi furnizorii care au întocmit facturile într-un mod eronat în afara legii plafonării şi compensării să le refacă, să le refacă fără percepere de penalităţi, vom opri orice fel de debranşare pe perioada de aplicare a acestei legi pentru că vrem să punem pe poziţie de egalitate clientul cu furnizorul, să nu existe cumva un mijloc, să zicem aşa, de presiune al furnizorului să achit o factură eronată sub ameninţarea debranşării", a declarat ministrul Energiei, la Profit.ro.

El a menţionat că nu crede "să privească cu ochi buni furnizorii această imposibilitate de debranşare, dar ne-au arătat că n-au fost de bună credinţă".

"Eu înţeleg că facturile trebuie plătite, dar trebuie plătite facturile corect. Nu facturile întocmite într-un mod eronat. De aceea ţin la această măsură de blocare a debranşărilor pe perioada de valabilitate a acestei legi", a subliniat Virgil Popescu.

Popescu a afirmat, răspunzând unei întrebări, că nu crede că furnizorii au făcut aceste erori "din prostie".

El a adăugat că ANRE putea să aibă discuţii cu furnizorii şi să îi verifice din decembrie dacă au aplicaţiile informatice actualizate.

"Ar fi putut interveni preventiv în piaţă să nu se emită facturi", a punctat Popescu.

Ministrul Energiei a menţionat că, pe lângă persoanele fizice şi companii, sunt şi şcoli, spitale, grădiniţe care au facturi întocmite eronat, dar şi acolo preţul trebuie plafonat.

Popescu a mai afirmat că se lucrează la noua schemă de sprijin pentru populaţie de la 1 aprilie, dar aceasta trebuie să fie agreată în coaliţie la sfârşitul săptămânii sau în cea următoare.

"Avem o schemă de sprijin pentru populaţie ca să nu mai trecem prin aceste situaţii. (...) Nu vom face o schemă care va fi mai dezavantajoasă decât schema existentă. Vom discuta de la 1 februarie pachet pentru industria alimentară, pentru agricultură, vom putea discuta eventual de la 1 februarie o suplimentare a discountului la gaze naturale, ori mărim discountul de la 33 la 50% sau scădem TVA-ul pentru gaze naturale, deci găsim soluţii", a detaliat ministrul Energiei.

El a admis că aceste soluţii presupun o presiune suplimentară, deci trebuie făcută o analiză de către Ministerul de Finanţe.

Referitor la solicitarea PSD privind TVA zero, Popescu a explicat: "Tot Ministerul de Finanţe trebuie să ne spună dacă se poate în Uniunea Europeană TVA zero. Ştiu că se discută o directivă la nivelul miniştrilor de Finanţe ai Uniunii Europene prin care ar putea exista în viitor TVA zero pentru alimente. Ministrul de Finanţe care este mult mai updatat la nivelul miniştrilor de Finanţe ai statelor membre ale Uniunii Europene ar trebui să ne spună dacă se poate acest lucru sau nu se poate acest lucru. Eu sunt de acord cu orice schemă care ajută oamenii, din punctul nostru, al Ministerului Energiei".

El s-a declarat convins că se va ajunge la o înţelegere în şedinţa coaliţiei.