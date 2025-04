Mizele vizitei delegației SUA la București: „Suntem aici să ducem relația la un alt nivel”. Ce poate aduce, de fapt, dialogul cu congresmenii

Delegația Congresului SUA, formată atât din democrați, cât și din republicani, aduce un mesaj important la București: nu reluarea, ci întărirea „relației”, la care a făcut referire chiar șeful delegației. Discuțiile vin, în același timp, pe fondul mai multor subiecte fierbinți prezente în dezbaterea publică.

Delegația SUA ajunsă în România este formată din opt membri ai Congresului american, printre care reprezentanți importanți ai republicanilor, care au majoritate și în Senat și în Camera Reprezentanților, dar și ai democraților. Potrivit analiștilor, membrii delegației SUA nu reprezintă administrația de la Washington, însă vizita are un potențial major, atâta timp cât politicienii români reușesc să dea asigurări privind respectarea statului de drept pentru a bifa ulterior alte teme importante.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a subliniat pentru „Adevărul” că „vizita reprezintă un rezultat în sine, pentru că restabilește anumite canale de comunicare cu noua putere de la Washington”, context în care este importantă și componența delegației: „Unii dintre ei sunt vechi membri, cum este chiar liderul Verne Buchanan, care este de 18 ani în Camera Reprezentanților. Un vice-președinte al comisiei care se ocupă cu tarifele vamale. Prin urmare, este un personaj care este implicat într-un domeniu considerat prioritar de noua administrație de la Washington. (…) Prezintă districte electorale din Florida, unul din Tennessee. Dar toți sunt afiliați curentului MAGA. Au fost susținuți de Donald Trump în momentul în care și-au depus candidatura. (…) Au fost de partea lui Donald Trump”.

Prin urmare vizita reprezintă „o etapă care va deschide calea către refacerea canalelor de dialog în viitorul apropiat cu partea executive.(…) Orice dialog cu membrii Congresului este important, mai ales în contextul actual de reașezări. Reașezări atât în ce privește dialogul dintre Statele Unite și Federația Rusă, reașezări atât în ce privește procesul de negociere, apropo de Ucraina, reașezări în ce privește politica comercială și noua viziune cu privire la condițiile de acces la piața americană. Toate acestea, deci faptul că delegația întâlnește mai mulți reprezentanți ai arhitecturii politice de la București. Toate acestea reprezintă un aspect pozitiv și ne arată că statul român încep să restabilească, să reface contactele”, este de părere analistul de politică externă Ștefan Popescu.

Dialogul cu republicanii

Analistul de politică externă George Rîpă subliniază, la rândul lui, că membrii delegației nu sunt reprezentanți ai președintelui Donald Trump: „Politicienii români susțin acest narativ pentru a transmite ideea că există un dialog cu administrația republicană. În realitate, cred că discutăm despre o vizită de lucru obișnuită, venită, ce-i drept, într-un context politic intern neobișnuit – anularea alegerilor, interzicerea unui candidat”.

Totodată, analistul punctează că, „din nefericire, clasa politică dar și statul român în integralitatea sa, au eșuat în a fi un partener de dialog credibil cu administrația de la Washington. (...) Statul român, și mă refer în primul rând la politicieni, dar nu numai, au mizat exclusiv pe relația cu democrații și nu au investit deloc inteligență, energie, timp, în a stabili o relație cu cel mai puternic partid din SUA – Partidul Republican”.

Deschiderea dialogului cu acest partid stă mai întâi în explicațiile pe care politicienii români trebuie să le dea partenerilor americani, „că am acționat democratic atunci când am anulat alegerile și că am respectat valorile statului de drept despre care vorbește vice-președinte JD Vance. Abia după ce vom demonstra că respectăm componenta politică a parteneriatului strategic, ce ține de statul de drept și de rule of law, vom putea deschide, credibil, teme ce țin de apărare, economie, vize”.

Problema anulării eliminării vizelor pentru români

Pe agenda discuțiilor a fost inclusiv problema anulării eliminării vizelor pentru români, în contextul în care acest lucru ar fi trebuit să se întâmple deja la finalul lunii martie. În cadrul vizitei de la Cotroceni, președintele interimar Ilie Bolojan a subliniat că aderarea la Visa Waiver reprezintă o prioritate a agendei bilaterale și o așteptare a cetățenilor români. Potrivit lui Bolojan, România a exprimat „întreaga disponibilitate de a colabora cu autoritățile americane pentru finalizarea acestui proces într-un termen rezonabil și cu un rezultat pozitiv”.

De partea cealaltă, potrivit informațiilor „Adevărul”, membrii delegației au dat asigurări că vor sprijini includerea României.

„În problematica vizelor, este nevoie atât de susținerea Congresului, dar și de susținerea Casei Albe, dată fiind politica de securizare a granițelor pe care o duce președintele Trump. Dar drumul către Casa Albă poate fi deschis doar de viitorul președinte, care va avea întreaga legitimitate democratică. Până atunci, americanii nu vor pierde timpul cu un președinte interimar, chiar dacă este un om serios, sau cu un premier socialist care a pierdut alegerile dar care s-a încăpățânat să rămână în funcție”, este de părere George Rîpă.

În context, Ștefan Poepescu subliniază că „tot ce înseamnă Visa Waiver acum este vorba de un proces global”, iar „România a avut neșansa ca această intrare în acest program să fie într-un moment de schimbare de administrație și de reevaluare a politicilor sua cu privire la imigrație, la controlul frontierelor”.

Anularea alegerilor din România, pe agenda discuțiilor

Ștefan Popescu subliniază că vizita vine și în urma declarației purtătorului de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, Brian Hughes citat de Bloomberg -„Vom lucra pentru a ne asigura că acesta nu se repetă”, care arată că SUA „au întors pagina”.

De altfel, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, în legătură cu acest subiect nu au existat îngrijorări referitoare la scrutinul din luna mai, iar delegația americană a fost mulțumită de clarificările oferite de președintele interimar.

„În ceea ce privește procesul electoral din 2024, Președintele interimar a precizat că România a învățat lecțiile necesare și că instituțiile statului sunt angajate să asigure desfășurarea corectă și transparentă a alegerilor, în deplin acord cu standardele democratice”, arată comunicatul Administrației Prezidențiale.

Scopul delegației SUA

În ceea ce privește scopul turneului făcut de delegația americană, politicienii români nu au dat prea multe detalii. Analistul de politică externă Ștefan Popescu subliniază însă că „România face parte din Uniunea Europeană și după cum ați văzut, traseul delegației a cuprins și Bruxellesul. Este clar că membrii Congresului încearcă să înțeleagă impactul acestei politici tarifare asupra Uniunii Europeane, să preia puncte de vedere și cred că este bine că și România a făcut parte din acest turneu al delegației americane”.

„Suntem aici pentru a ne construi relația și a o duce la un alt nivel. Avem o mulțime de companii care vin aici, creează locuri de muncă bune. Ne dorim mai multe locuri de muncă bine plătite aici și mai multe companii. Deci, de aceea suntem aici. Avem, așa cum am spus, opt membri ai Congresului. De obicei nu avem o delegație atât de mare. Facem asta pentru că această țară este importantă pentru noi și pentru dumneavoastră și vrem să lucrăm împreună”, a subliniat șeful delegației Vern Buchanan, în fața jurnaliștilor din Parlament.

În cadrul discuțiilor de la prânzul luat în Parlament, Daniel Suciu (PSD), vicepreședinte în Camera Deputaților, a susținut că „a fost o discuţie extrem de prietenoasă şi cel puţin şeful delegaţiei americane, un om de business autentic, chiar a lăudat extrem şi nu doar o dată, progresele pe care această ţară a noastră, România, le-a făcut în ultimii ani”.

La rândul său, vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc (PSD), a susținut că congresmenii americani „au subliniat de câteva ori şi în discuţiile în plen şi în cele particulare faptul că au foarte mare încredere în democraţia din România”, a mai arătat Cazanciuc.

De partea Opoziției din Parlament, șeful AUR a transmis că s-a „asigurat că republicanii prezenți zilele acestea în România cunosc totul despre lovitura dată democrației”.

Pe agenda delegației a fost o întâlnire cu președintele interimar Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni, un prânz cu parlamentarii români și o întâlnire la Guvern cu premierul Marcel Ciolacu, urmată de o cină informală la Vila Dante, găzduită de Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA la București.

Din delegație au făcut parte opt membri ai Congresului SUA, reprezentând ambele partide politice: Vern Buchanan (Republican – Florida), Dina Titus (Democrat – Nevada), Lloyd Doggett (Democrat – Texas), Ted Lieu (Democrat – California), Neal Dunn (Republican – Florida), Ilhan Omar (Democrat – Minnesota), Anna Paulina Luna (Republican – Florida) și Andy Ogles (Republican – Tennessee).