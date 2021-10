Sondaj INSCOP. 68,7% dintre români ar vota un partid naţionalist, care promovează valorile religioase şi susţine familia tradiţională

63,1% dintre cei care au răspuns la întrebări susţin că preferă valorile tradiţionale în locul drepturilor şi libertăţilor moderne, în timp ce doar 31,3% preferă drepturile şi libertăţile moderne. Un procent similar, 63,6% sunt de părere că valorile tradiţionale sunt pierditue din cauza modernizării şi dezinteresului tinerilor, iar aproximativ 30% consideră că străinii ar fi de vină.

68,7% dintre ceu chestionaţi ar vota un partid naţionalist care promovează valorile religioase şi susţine familia tradiţională, în timp ce doar 28,2% s-ar opune unui asemenea partid.

„Majoritatea populaţiei preferă valorile tradiţionale şi identifică în mod raţional faptul că valorile tradiţionale româneşti se pierd din cauza modernizării şi a dezinteresului tinerilor. Totuşi, aproape o treime dintre români crede că valorile tradiţionale se pierd din cauza străinilor, ceea ce arată consolidarea în societatea românească a unui filon ultra-conservator. Pe acest fond, nu mai reprezintă o surpriză creşterea intenţiei ipotetice de vot pentru un partid naţionalist care promovează valorile religioase şi susţine familia tradiţională. În acest sens, nu trebuie uitat însă faptul că aceste opţiuni îşi găsesc de mult timp o reprezentare şi în marile partide politice româneşti unde există curente puternice care promovează narative asociate curentului tradiţionalist-religios. Prin urmare, intenţia de vot pentru o linie conservatoare este astăzi fragmentată între mai multe partide politice mai vechi sau mai noi”, explică remus Ştefureac, preşedinte al Strategic Thinking Group.

Metodologie

Sondajul de opinie „Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false” – Ediţia a III-a a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro) în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project (www.truestoryproject.ro).

Sondajul de opinie, realizat în perioada 15 – 27 septembrie 2021. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%