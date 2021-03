Siegfried Mureşan: „PSD este din nou vedetă în România şi în Europa în sens negativ”. Ce se va întâmpla dacă nu vor vota contribuţia la bugetul UE

„Oare chiar va bloca PSD Mecanismul European de Redresare şi Rezilienţă pentru România şi întreaga Uniune Europeană?

PSD este din nou vedetă în România şi în Europa şi din nou în sens negativ. PSD spune că nu va vota în Parlamentul României decizia privind resursele proprii ale Uniunii Europene. Fără această decizie, nu va exista deloc Mecanismul European de Redresare şi Rezilienţă în valoare de 672,5 miliarde de euro. Nu va exista nici pentru România şi nici pentru vreo altă ţară membră a Uniunii Europene.

Fiindcă, pentru ca Mecanismul European de Redresare şi Rezilienţă să beneficieze de finanţare şi să poată fi lansat, trebuie ratificată, unanim, de cele 27 de state membre, decizia privind resurse proprii ale Uniunii Europene care oferă Comisiei Europene garanţia pentru a se împrumuta pe pieţele internaţionale. Dacă un singur stat nu ratifică, Comisia nu se poate împrumuta pentru a obţine finanţare şi nu va exista Mecanismul European de Redresare şi Rezilienţă nici în România şi nici în vreuna dintre ţările UE. Fără această decizie, nu vom avea cele 30 de miliarde de euro pentru finanţarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi nu va exista niciun alt plan de redresare în nicio altă ţară europeană.

Prin această intenţie de blocare a deciziei privind resursele proprii, PSD a deschis un butoi cu pulbere. Mecanismul European de Redresare şi Rezilienţă s-a creat numai fiindcă toţi cei care am avut un rol în adoptarea lui am fost extrem de responsabili. Am vrut să dăm drumul acestui mecanism fără întârziere fiindcă este principalul instrument care ne va ajuta pe toţi să ne revenim după pandemie.

PSD nu a avut până acum niciun rol în negocierea şi adoptarea acestui mecanism. Singurul loc unde are un cuvânt de spus este votul în Parlamentul României la decizia privind resurse proprii unde este nevoie de o majoritate de două treimi. Fără niciun motiv, vedem că PSD blochează lucrurile.

Un lucru foarte grav este că PSD creează un precedent extrem de periculos la nivel european. PSD face politică internă cu întreg mecanismul anti-criză de 672,5 miliarde de euro dedicat întregii UE. Chiar dacă, după aceste şantaje, PSD înţelege riscul şi votează decizia, această acţiune va putea fi un exemplu pentru ca alte partide şi politicieni iresponsabili din Europa să joace politic cu resursele Uniunii Europene şi cu planul anti-criză al Europei. Iar dacă un stat membru blochează definitiv decizia pe resurse proprii în urma jocului lansat de PSD, atunci nu vom mai avea mecanism de redresare şi rezilienţă.

Ne aflăm într-un moment important, în care trebuie să fim responsabili. Oamenii aşteaptă de la noi măsurile anticriză promise.Trebuie să le implementăm fără întârziere, nu este momentul pentru pesedisme.” a scris Siegfried Mureşan, miercuri, pe Facebook.

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au anulat miercuri plenul comun al Parlamentului, care urma să se desfăşoare de la ora 14:00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.

Decizia de ratificare se ia cu două treimi din voturi, ceea ce înseamnă că PNL, USR PLUS şi UDMR aveau nevoie şi de voturile PSD. Social-democraţii au anunţat însă că nu vor vota ratificarea contribuţiei României la bugetul UE dacă guvernul nu vine în Parlament cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

