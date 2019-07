Senator PSD, despre crima din Caracal: Din păcate, nu avem sectoristul, care ştia foarte clar ce se întâmplă la el în zonă

„E o chestie care ţine de Poliţie. Eu am început să lucrez ca procuror prin 1995. Îmi aduc aminte că am participat la o acţiune a Poliţiei în judeţul Ilfov, să prindă pe unul care furase, tâlhărise. Şi a venit sectoristul şi i-a spus poliţistului de la Capitală: «Nu intri prin curte, pentru că nenea cutare are o uşă de ieşire prin baie şi iese în curte la nu ştiu cine, iar de acolo pe malul apei şi l-aţi pierdut. Trebuie să mergeţi în stânga şi-n dreapta!». Am rămas uluit la vremea respectivă de cât de bine ştia poliţistul locul. Informaţia tehnică trebuie coroborată cu informaţia din teren, iar aici e treaba 100% a Poliţiei. Din păcate, nu avem poliţistul de proximitate, sectoristul, care ştia foarte clar ce se întâmplă la el în zonă“, a spus senatorul PSD Robert Cazanciuc la Digi 24.

Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, poreclit „Popicu”, s-a născut în anul 1953 şi trăia de ani buni singur, din cauza comportamentului agresiv pe care-l avea faţă de soţia şi copiii săi. În ciuda dovezilor de necontestat, descoperite de anchetatori în curtea lui, Dincă nu-şi recunoaşte faptele.

