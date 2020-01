Rovana Plumb, înlăturată de la şefia PSD Dâmboviţa. Titus Corlăţean s-a răzbunat. Unul dintre primari a chemat preoţii să scoată Satana din sediu

Deputatul Corneliu Ştefan a reuşit să se impună în faţa contracandidatului său, europarlamentarul Rovana Plumb, cu câteva zeci de voturi.

„Munca de acum începe: Sunt ferm convins că se va lucra într-o echipă. De Titus (Corlăţean - n.r.) să ştiţi de pe acum că avem nevoie şi la centru, are multă treabă”, le-a spus celor prezenţi la conferinţa de alegeri liderul interimar Marcel Ciolacu, potrivit Mediafax.

Rovana Plumb le-a mulţumit colegilor, alături de care a trecut „prin bătălii puternice”, spunând că important este ca după aceste alegeri „să ieşim mai întăriţi, mai uniţi, în aşa fel încât să facem lucruri bune în continuare”.

La rândul său, deputatul Corneliu Ştefan a dat asigurări că „spiritul de echipă de mâine va funcţiona la cel mai înalt nivel”.

„A fost o competiţie istorică în judeţul Dâmboviţa, niciodată în 30 de ani nu a mai fost o bătălie pentru funcţia de preşedinte şi preşedinte executiv”, a adăugat noul preşedinte de la PSD Dâmboviţa.

„Astăzi împlinesc 19 ani de când sunt colegul dumneavoastră. Am plecat de la funcţia de preşedinte de organizaţie de tineret, am fost vicepreşedintele organizaţiei judeţene, iar până anul trecut am ocupat funcţia de preşedinte executiv la Dâmboviţa. (...) Declinul organizaţiei a început din toamna 2018 când preşedintele de la acea vreme a fost interceptat şi apoi exclus. În mai 2018 am avut europarlamentare, PSD a obţinut cel mai prost scor din istoria PSD Dâmboviţa, totul a culminat cu alegerile prezidenţiale, când am pierdut şi primul şi al doilea tur. De atunci, noi am dorit resetarea organizaţiei. A venit momentul să dăm organizaţiei ceea ce a început să îi lipsească: unitate în adevăratul sens al cuvântului, nu doar declarativ”, a mai spus Corneliu Ştefan.

Titus Corlăţean, critici pentru Rovana Plumb

Printre susţinătorii acestuia a fost şi vicepreşedintele Senatului, Titus Corlăţean, care de altfel a lansat mai multe atacuri la adresa Rovanei Plumb.

Senatorul Titus Corlăţean a criticat dur alegerea lui Andrei Plumb în funcţiile de vicepreşedinte al organizaţiei şi şef de campanie la alegerile europarlamentare în judeţ.

„Să nu mai acceptăm interferenţe de natură familială în politică”, a spus Corlăţean, potrivit Agerpres.

Din discursurile rostite la conferinţa de alegeri nu au lipsit momente inedite, primarul din Tătărani, Constantin Pătru, cerându-i preşedintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, să aducă un sobor de preoţi în sediul PSD Dâmboviţa „să tămâieze să iasă Satana”.