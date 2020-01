Ciolacu stabileşte azi în ce condiţii depune moţiune de cenzură. Paradoxul PSD: să ţină în viaţă Guvernul PNL

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins că în cazul în care actualul Guvern al României îşi va da demisia şi va trece şi moţiunea de cenzură a PSD, Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodată”.

”Eu înţeleg temerire lui Orban şi înţeleg temerile preşedintelui României. Când vezi că nimic nu funcţionează, intri ca şi preşedinte al României care totuşi ai girat acest guvern şi aceatsă majoritate parlamentară. Înţeleg perfect atitudinea preşedintelui de a încerca să scape cât mai repede de acest guvern şi scuzele că artrebui anticipate, că nu ar trebui. Dacă acest Guvern Orban îşi va da demisia, va trece moţiunea de cenzură a PSD sau vor fi anticipate, vă dau în scris că domnul Orban nu va mai fi premier niciodată. Toată lumea încearcă să scape de el după aceste două luni dezastruoase”, a declarat Marcel Ciolacu.

ALDE, la un pas de disoluţie

Mai mulţi parlamentari din ALDE negociază întoarcerea la PNL. Totuşi, liberalii le-au închis uşa-n nas unor nume grele: Călin Popescu Tăriceanu, Varujan Vosganian şi Andrei Gerea, susţin surse politice pentru „Adevărul“. Tăriceanu joacă la două capete: negociază şi cu Ludovic Orban, şi cu Marcel Ciolacu.

Scopul lui Tăriceanu este să ţină partidul în viaţă până la finalul mandatului, în decembrie 2020. Astfel, senatorii şi deputaţii ALDE nu şi-ar pierde leafa pe jumătate de an (peste 15.000 de euro) şi nici dreptul la pensie specială, acordat doar aleşilor care au cel puţin un mandat întreg. În plus, încă jumătate de an în Parlament le-ar oferi celor din ALDE răgazul unor noi negocieri, atât cu PNL, cât şi cu PSD

De altfel, Călin Popescu Tăriceanu le-a transmis liberalilor că s-ar putea alia cu PSD la locale, astfel încât să contribuie la renaşterea alianţei care a guvernat România după alegerile parlamentare din 2016, susţin sursele citate. Însă nici Marcel Ciolacu nu este foarte deschis pentru o nouă colaborare cu ALDE, deci ameninţările lui Tăriceanu sunt mai degrabă mici forme de şantaj faţă de PNL.