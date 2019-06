Prima femeie care a intrat în cursa pentru Cotroceni. Cine este Ramona Ioana Bruynseels, candidata partidului controlat de Voiculescu

Ramona Bruynseels a terminat Facultatea de Drept şi a absolvit un program în cadrul Universităţii Harvard. După o relaţie de 18 ani, Ramona Ioana Bruynseels s-a căsătorit în mai 2019 cu Dominic Bruynseels, preşedintele First Bank, mai în vârstă cu aproape 30 de ani decât ea. Ei au împreună două fetiţe.

”Suntem împreună de mulţi ani. Avem două fetiţe, am împărţit bucurii şi necazuri. Am trăit pe trei continente. Nu a fost întotdeauna uşor, însă dragostea, respectul şi dorinţa de a reuşi ca familie ne-au readus la mal de fiecare dată când am fost încercaţi de valuri. Astăzi zâmbesc atât de larg în mare parte datorită ţie, Dominic. 11 mai 2019. Familia mea s-a întregit şi în faţa lui Dumnezeu”, a scris Ramona Ioana Bruynseels pe pagina ei de Facebook.