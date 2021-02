Preşedintele CJ Hunedoara doreşte preluarea termocentralei de la Mintia şi acuză guvernanţii că vor închiderea acesteia: Este trist că s-a ajuns aici

„Este trist că s-a ajuns aici. Complexul Energetic Hunedoara este format, la ora actuală, din patru mine, cele două pe închidere şi două în funcţiune, termocentrala de la Paroşeni şi termocentrala de la Deva – Mintia. Termocentrala de la Paroşeni am reuşit să o modernizăm, eu zic la nivel european. Cu termocentrala de la Deva nu s-a reuşit fiindcă nu s-a dorit şi, din păcate, aş putea spune, cred că intenţionat doresc să închidă termocentrala Mintia fiindcă teama ca termocentrala Mintia şi termocentrala de la Paroşeni, cele care ţin în siguranţă sistemul energetic naţional în partea de nord-vest a ţării, poate sunt dorite de alţi, de alţi vecini de-ai noştri, de alţi comandanţi de la Bruxelles sau de unde or fi, să se închidă. O termocentrală de la Mintia cum pe vremuri era numită Steaua de pe Mureş, termocentrală care avea 6 grupuri energetice de câte 210 megaWatt astăzi mai sunt cinci, se doreşte închiderea ei. Numai anul ăsta au fost peste 15 opriri din cauză că nu au avut stocul de cărbune asigurat. În ultimii 10 ani, nu s-a întâmplat până anul acesta, ca termocentrala de la Deva şi de la Paroşeni să nu aibă stocul de cărbune asigurat şi asta numai din nepăsarea, începând de la minister, până jos, la conducerea Complexului Energetic Hunedoara”, a declarat Laurenţiu Nistor marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara reclamă, de asemenea, numeroasele amenzi primite de termocentrală susţinând, în acest context, că statul român se amendează pe sine.

„Termocentrala Mintia are amenzi pe mediu mai mult decât activele termocentralei. Statul român dă amenzi la statul român iar, culmea, banii nu ne intră la noi, intră la Uniunea Europeană”, a mai afirmat Nistor.

El a precizat că din ianuarie 2019 în au fost făcute numeroase demersuri de către CJ Hunedoara care s-a adresat miniştrilor Energiei anunţându-i că intenţionează să preia termocentrala Mintia.

„În scrisoarea pe care am trimis-o ministrului am pus anumite clauze, fiindcă nu dorim să luăm noi termocentrala Mintia să dăm noi cu ea de pământ. Dacă ei nu vor să o dea cu clauze, să o dea de pământ, că probabil că asta se şi doreşte. Pentru acest lucru, în aceste scrisori ne-am adresat şi vreau să vă spun că la niciuna nu am primit răspuns. Ba mai mult, vă pot dovedi cu acte că nu au vrut să dea răspuns nici măcar cei de la Agenţia de Mediu la care societatea comercială Complexul Energetic Hunedoara a făcut adresă pentru Mintia să primească autorizaţie integrată de mediu. Din 2017, de la sfârşitul lui 2017 s-a tot amânat, iar culmea, acuma, când minerii au fost în grevă şi când noi suntem mai hotărâţi ca oricând să preluăm termocentrala Mintia vine cu o adresă nouă-nouţă acuma, decizia nr 1361/17.02.2021 prin care spune clar că respinge solicitarea de emitere de autorizaţie integrată de mediu pentru activitatea de producere energiei electrice şi termice a termocentralei Mintia. De ce au făcut acest lucru? Fiindcă în Ordonanţa 60 prevede clar: pot fi date în plată societăţile comerciale care au autorizaţie integrată de mediu sau care sunt în curs de autorizare. Documentaţia depusă de termocentrala Mintia a fost depusă la mediu, s-a ţinut intenţionat până acum câteva zile iar acuma, când să ne predea, conform Ordonanţei 60, efectiv ne-a trimis această adresă, numai ca şi Guvernul să fie scuzat, nu se poate, că nu este”, a mai declarat preşedintele CJ Hunedoara.

El susţine că prin aceste decizii se doreşte închiderea termocentralei, fapt ce ar duce la pierderea a 743 de locuri de muncă.

„Sigur că e mai convenabil pentru actualii guvernanţi să importăm energie electrică”, consideră social-democratul.

El a adăugat că actuala guvernare nu a fost interesată de problemele pe care le-au avut minerii în ultima vreme şi a refuzat să stea de vorbă cu aceştia.



„Timp de 6 zile, în Valea Jiului, minerii şi populaţia şi, mai ales, familiile minerilor au suferit un lucru extraordinar de greu, ajungând până a se închide în mină. Peste 100 de mineri s-au închis în mină, (...) din cauză că actuala guvernare nu a vrut să stea de vorbă cu minerii şi cred că premierul Cîţu probabil nu avea o pereche de cizme să îşi ia in picioare să vină la mină. Dacă venea în Valea Jiului, i le dădeam pe ale mele şi poate umblam eu desculţ, ca să nu se murdărească pe pantofi. Vreau să vă spun că această grevă a minerilor din Valea Jiului a fost un conflict spontan, pornit tocmai de la faptul că conducerea Complexului Energetic Hunedoara care nu a fost ajutată deloc de către ministrul Energiei, de către Guvern, nu le-a asigurat, din martie 2020, circa 8 milioane de lei pentru tichetele de masă şi circa 2,2 milioane de lei ceea ce reprezintă decontarea transportului, la care se adaugă vreo 9 milioane de lei salariile restante pe luna ianuarie, care trebuiau date în 15 februarie", a susţinut Nistor.

Laurenţiu Nistor anunţă că va purta discuţii cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe acest subiect.

Prezent în aceeaşi conferinţă, europarlamentarul socialist Dan Nica a avansat ideea accesării de fonduri europene prin Fondul de Tranziţie Justă.