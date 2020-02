Ponta: E diferenţă doar de pantofi între Dăncilă şi Orban

”Nu vreau să jucăm la mize mici, să ne dea şi nouă cineva un secretar de stat, cine ştie ce funcţie. Dacă aş fi vrut lucrul ăsta, puteam să mă înţeleg şi cu doamna Dăncilă şi cu noua doamnă Dăncilă, numită Orban. E diferenţă doar de pantofi între cei doi. Cred că toţi vă doriţi să facem altceva, să reuşiţi să schimbpm nişte lucruri şi din fericire pentru noi nu sunt alii care să îşi dorească aceleaşi lucruri”, a declarat Ponta.

Ponta a mai spus că deşi soţia sa, Daciana, îl va certa că este arogant, trebuie să spună că după el ”nu prea au fost prim miniştri”.

”Spunea cineva că s-a zis aici că am fost un prim ministru bun. O să mă certe Daciana că sunt arogant, dar după mine nu au prea fost prim miniştri. Poate or să mai fie. Au fost înaintea mea prim miniştri mai buni decât mine, unul sigur. După nu au mai fost prim miniştri. Au fost nişte oameni nimeriţi acolo din greşeală şi de fapt cred că aşa se explică de ce nu am evoluat, ci am involuat”, a declarat Ponta.

Invitat la Conferinţa Pro România, Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, a declarat că Victor Ponta a fost un premier bun.

”Cred că este un moment în care trebuie să spunem adevărul. Nu am nicio problemă, Victor Ponta a fost un prim ministru bun, nu am nicio problemă să spun că Victor Ponta a fost prim ministrul PSD ”, a declarat Ciolacu

Şi Gabriela Firea, prezentă duminică la acelaşi eveniment, a menţionat că Ponta a fost premierul ”cel mai performant pe care l-a avut România”.

”Am acceptat din prima secundă invitaţia domnului preşedinte Victor Ponta, colegului nostru Victor, de a fi astăzi împreună pentru că şi asta bucureştenii o ştiu, a fost premierul cel mai performant pe care l-a avut România în ultimii ani. Şi nu trebuie să ne fie ruşine să spunem, nu trebuie să ne fie ruşine să recunoaştem, trebuie să ne uităm unde am greşit şi cu ce am greşit şi de ce am schimbat 3 premieri în 3 ani şi de ce nu am ales în fruntea Guvernului, premier ca Victor Ponta. Dacă nici acum nu sunt dată afară din CEx, înseamnă că s-a schimbat PSD”, a spus Firea.