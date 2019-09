Ponta: Îi propun public doamnei Dăncilă să le nominalizeze pe Corina Creţu, Ramona Mănescu sau Luminiţa Odobescu pentru funcţia de comisar

”Am fost refuzat şi a mers mai departe cu Rovana Plumb - o propunere, iată, fără succes”, susţine Ponta, care i-a propus Vioricăi Dăncilă să le nominalizeze pe Corina Creţu, Ramona Mănescu sau Luminiţa Odobescu pentru funcţia de comisar european.

”În luna august i-am propus Vioricăi Dancilă să o susţinem toţi pe Corina Creţu pentru un nou mandat de comisar european - cu şanse majore de a avea un portofoliu foarte bun şi funcţia de vicepreşedinte (dat fiind experienţă deja acumulată în primul mandat)! Sau, eventual, pe Ramona Mănescu (pe atunci membru ALDE). Am fost refuzat şi a mers mai departe cu Rovana Plumb - o propunere, iată, fără succes! Azi îi propun public din nou să o nominalizeze pe Corina/ sau Ramona/ sau Luminiţa Odobescu! Cât mai rapid”, a scris, joi seară, pe Facebook, Victor Ponta.

Acesta a respins informaţiile potrivit cărora el ar putea fi propunerea României pentru comisar european.

”Ultima dată când am verificat, eu nu îndeplinesc condiţia de «gender equality» necesară şi am încă multă treaba în România - (vă reamintesc că am fost ales europarlamentar pe lista Pro Romania şi am cedat mandatul în favoarea lui Mihai Tudose)”, a mai scris Ponta.

Ulterior, Victor Ponta a declarat, într-o intervenţie telefonică la B 1 TV, că nu a negociat cu Vioric Dăncilă nominalizarea sa pentru funcţia de comisar european.

”Nu am mai vb cu doamna Dăncilă din luna august şi nici nu o să vorbesc, nu vreau să mă nominalizele doamna Dăncilă nimic pe mine. (…) Am reluat ceea ce îi propusesem în august doamnei Dăncilă - faptul că domana Corina Creţu are toate şansele, cred că doamna Odobescu ar avea de asmenea şanse - să facă rapid o propunere bună. Atât şi nimic altceva”, a declarat Ponta.

Victor Ponta a precizat că toţi parlamentarii Pro România vor vota la vedere moţiunea de cenzură, chiar dacă Guvernul României o va nominaloza pe Corina Creţu pentru funcţia de comisar european din partea României.

Liderul Pro România a explicat că va vota moţiunea “pentru că acest Guvern nu mai funcţionează”.

Rovana Plumb a transmis, joi seară, după ce Comisia juridică din Parlamentul European i-a respins candidatura la postul de comisar pentru Transporturi, că prevederi diferite au făcut să existe diferenţe între declaraţia financiară depusă la Bruxelles şi declaraţia de avere depusă în România. Plumb susţine că, până la această oră, nu a primit nicio comunicare oficială din partea Comisiei Juridice în urma audierii.

