Plimbările aleşilor pe banii statului. Prin ce destinaţii exotice merg parlamentarii

Parlamentarii români au mers şi în 2021, deşi an pandemic, în deplasări externe în locuri îndepărtate, uneori pentru un număr mare de zile, dar cu o activitate redusă. Aşadar, aleşii români au bifat ţări ca Panama, Republica Kârgâză, Uzbekistan sau Islanda, după ce înainte de pandemie vizitaseră state ca Djibouti, Uruguay sau Paraguay.

Deputatul Andi-Gabriel Grosaru, reprezentant al minorităţilor, a mers pentru cinci zile şi jumătate în Panama, loc unde a participat la Forumul Parlamentar de Intelligence şi Securitate. Suma primită pentru bilete, cazare şi diurnă a fost de 24.130 de lei, adică aproximativ 4.800 de euro.

Forumul propriu-zis a avut loc în perioada 28-30 iunie 2021. „Imediat după sosirea în Panama, am participat, în seara zilei de 28 iunie, la recepţia organizată de Ambasada Statelor Unite la reşedinţa ambasadorului SUA, ocazie cu care am întreţinut o serie de discuţii cu diplomaţii Statelor Unite, cât şi cu o serie de invitaţi, atât parlamentari panamezi, invitaţi şi participanţi la forum, dar şi cu oficiali ai unor state sud-americane, dar şi europeni. În cadrul aceleiaşi recepţii, am abordat cu reprezentanţi ai Adunării Naţionale Panameze o serie de discuţii prin care am reamintit bunele intenţii pe care le avem, dorinţa de a relansa dialogul politic şi diplomatic”, arată Grosaru în informarea sa despre ce a făcut în Panama.

Deputatul minorităţilor a povestit pe larg şi modul cum s-au desfăşurat sesiunile de lucru ale forumului, luările de cuvânt, dar şi importanţa cocktailului la care a participat la sediul Parlamentului Latino-American şi Caraibelor, ocazie pentru discuţii informale. Bineînţeles, nu au lipsit transmiterea unor mesaje din partea României către Panama, mic stat din America Centrală.

Şapte pentru Uzbekistan

Cinci deputaţi s-au dus să observe alegerile prezidenţiale din Uzbekistan, în perioada 21-25 octombrie. Costel Dunava (PSD), Bogdan Toader (PSD), Csaba Konczei (UDMR), Gabor Hajdu (UDMR) şi Christine Thellmann (PNL) au fost cei care au solicitat deplasare cu avionul, cu bilete la clasa business, diurnă pentru patru zile, cazare pentru patru nopţi (fiind solicitat un avans de 30% din sumă), dar şi câte 450 de lei de participant pentru teste PCR la plecare din ţară, iar alţi 100 de euro pentru teste PCR la revenirea în România. Misiunii pentru Uzbekistan i s-au alăturat şi doi senatori, adică Lucian Romaşcanu (atunci lider al senatorilor PSD) şi Daniel Fenechiu (lider al senatorilor PNL), tot cu bilete la clasa business şi facilităţi ca deputaţii. Ziua de activitate intensă a fost doar 24 octombrie, când cei şapte aleşi au vizitat câteva secţii de votare, în timp ce pentru 21 octombrie nu a fost programat nimic, iar în 22 şi 23 octombrie - câte o reuniune de informare.

O altă deplasare a fost cea a aleşilor Costel Dunava (PSD) şi Diana Stoica (USR) în Republica Kârgâză, în perioada 25-29 noiembrie, pentru a observa alegerile parlamentare din această ţară, din 28 noiembrie. Singura zi de activitate a fost 28 noiembrie. „APCE va suporta cheltuielile legate de închirierea de mijloace auto pentru deplasare pe plan local, plata şoferului şi a carburantului pentru întreaga perioadă de observare propriu-zisă. Celelalte cheltuieli legate de participarea membrilor Misiunii APCE sunt suportate de parlamentele naţionale”, se arată în informare. De asemenea, cei doi au avut decontate biletele, cazarea şi eventualele teste ale lor sau ale şoferilor care i-au plimbat.

În perioada 8-11 noiembrie, Diana Stoica şi Oana Ţoiu, ambele de la USR, au mers în Islanda, la Reykjavik, pentru a participa pe 9 şi 10 noiembrie la Summitul anual al Forumului Global al Organizaţiei Femeilor Politician. Anterior plecării la eveniment, Secretariatul General a aprobat biletele, cazarea, indemnizaţia de deplasare în valută pentru patru zile, decontarea unor eventuale teste privind coronavirusul, la început fiind acordat doar un avans de 20%. Evenimentul s-a desfăşurat şi în format online, aşa că Rozalia Biro (UDMR), preşedinta Comisiei de politică externă, nu a mers, ci a avut o intervenţie online.

Aglomeraţie pentru Dubai

Mare vâlvă a făcut şi plecarea în Dubai (Emiratele Arabe Unite), la expoziţia mondială Expo Dubai, în perioada 12-18 decembrie, a numai puţin de şapte senatori: Alina Gorghiu (PNL), Eugen Ţapu-Nazare (PNL), Ştefan-Radu Oprea (PSD), Istvan-Lorant Antal (UDMR), Daniel Fenechiu (PNL), Lucian Romaşcanu (PSD) şi Lorand Turos (UDMR). Atenţia a fost atrasă de suma care urma să fie plătită de bugetul Senatului, adică peste 20.000 de euro, precum şi de numărul mare de aleşi care ar fi mers. Radu Oprea, unul dintre membrii delegaţiei, a explicat rolul deplasării, adică promovarea mediului de afaceri din România.