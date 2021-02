Paul Stănescu: Bineînţeles că ne gândim la o moţiune de cenzură. Cred că poporul va ieşi în stradă şi ei vor pleca

„Eu aş numi guvernul Cîţu şi guvernul Orban «guvernul minciunii». Au spus în campanie că vor mări pensiile, iese acum Ludovic Orban şi spune că nu poate să mărească pensiile. Mai mult, spune că nici voucherele de vacanţă, nici gratuitatea pentru studenţi. Vorbim de 5 milioane de pensionare, de 600 de mii de studenţi, de 1, 2 milioane care lucrează în sistemul bugetar. Şapte milioane. Au minţit pentru vot toată România”, a declarat Paul Stănescu la Antena 3.

Acesta a vorbit apoi şi despre tăierea sporurilor bugetare, precizând că veniturile bugetarilor „nu sunt bari”, revenind apoi şi spunând că „sunt şi aberaţii, e posibil”.

„Era o chestiune mascată, dar avea un venit salarial acceptabil. Veniturile salariale de la stat nu sunt mari. Sunt şi aberaţii, e posibil. Dar nu putem pleca de la excepţii să facem reguli”, a mai relatat Paul Stănescu.

Secretarul general al PSD a vorbit apoi despre posibilitatea depunerii unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului Cîţu.

„Vin cu legea bugetului şi bineînţeles că ne gândim la o moţiune de cenzură, când avem şi artimetica în sensul ăsta. Că nu depunem o moţiune de dragul moţiunii. Eu cred că poporul va ieşi în stradă şi ei vor pleca. Ne aflăm în situaţie 1996 – 2000. Acest guvern nu va rezista un an de zile, nu are cum să reziste un an de zile la măsurile pe care le iau”, a mai precizat social-democratul.