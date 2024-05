Istoricul Antoniu Martin: „În medii relevante din Occident, România este percepută tot mai bine“

Istoricul arădean Antoniu Martin a fost admis în Uniunea Jurnaliștilor din San Marino (USGI). El a devenit cunoscut în această țară publicând în cotidiene de limbă italiană.

Antoniu Martin a răspuns pentru „Adevărul” la câteva întrebări legate de colaborarea lui din Italia, mai ales că de câțiva ani publică în mai multe cotidiene de limbă italiană pe teme de geopolitică, istorie și cultură.

ADEVĂRUL: Recent ați fost admis în Uniunea Jurnaliștilor din San Marino (USGI). Cum s-a ajuns la acest statut?

Antoniu Martin: La solicitarea unor prestigioase cotidiene din Italia, precum și a unor obligații cu profil geopolitic și de relații internaționale, de a publica subiecte legate de România, Republica Moldova și Balcanii de Vest, realizez de câțiva ani colaborări relevante în presa de limbă italiană. În acest context, Uniunea Jurnaliștilor din San Marino a considerat de cuviință să mă admită ca membru, fapt care mă onorează și îmi deschide noi perspective de colaborare jurnalistică.

Adevărul: Aveți ca domenii de interes academic istoria, relațiile internaționale, dar și domeniul inițiatic, în care ați publicat mai multe lucrări. Ce vă interesează în prezent?

Antoniu Martin: Sunt interesat fără îndoială și de domeniul inițiatic, dar pe de altă parte sunt preocupat să înțeleg mai bine societatea în care trăim, atât cea românească, cât și cea internațională. Ca specialist în istorie contemporană, având un doctorat în problematicile din perioada comunistă, am publicat cărți și articole despre evoluția contemporană a României și a Europei Est-Centrale. De asemenea, am ca sfere de interes democrația și totalitarismul în secolul XX, construcția europeană, multiculturalismul, geopolitica și relațiile internaționale.

La solicitarea unor publicații din Italia, în contextul izbucnirii răsboiului din Ucraina, am început să public articole despre spațiul est-european, incluzând aici și România, constatând din partea presei internaționale, în speță celei din Peninsulă, un interes tot mai crescut față de țara noastră. Astfel, am ajuns să colaborez la cotidiene precum Giornale Diplomatico, Quotidiano Sociale, Notizie Geopolitiche, Expartibus, Giornale Sera, Voce Repubblicana, Notiziario Estero, Ifa News, Nuove Cronache etc.

Adevărul: Că tot vorbeați despre interesul presei din Italia față de țara noastră, care este percepția acolo despre România?

Antoniu Martin: Trebuie să subliniez faptul că din ceea ce am observat, atât în interesul manifestat de tot mai mulți jurnaliști și analiști de geopolitică italieni, cât și din reacțiile la articolele pe care le public, în ultimul timp, cu precădere în noul context de securitate generat de războiul din Ucraina, percepția unor medii politice și culturale relevante occidentale față de România este una tot mai bună.

România a devenit tot mai cunoscută în ultimii ani în Occident, în sensul că preocupările față de zona est-europeană au devenit tot mai intense la nivelul mass-mediei internaționale, dar și în cercurile academice occidentale. Am constatat acest aspect și cu ocazia participării mele la unele conferințe și simpozioane din Italia pe teme geopolitice și de relații internaționale.

Adevărul: Care sunt aspectele de ordin pozitiv care se cunosc despre România în Italia în special?

Antoniu Martin: Aș spune că se cunosc destul de multe lucruri, dar poate cele mai pregnante ar fi cele referitoare la comportamentul de excepție pe care l-au avut românii față de refugiații ucraineni, în primăvara și vara lui 2022.

Cumva, în acel context, foarte multe priviri internaționale au fost ațintite asupra României, iar percepția obținută a fost, datorită comportamentului de care vorbeam, una pozitivă.

De asemenea, pot să precizez că în multe medii jurnalistice și de analiză geopolitică din Italia, România este considerată o țară tot mai relevantă în regiunea Europei Centrale și de Est, precum și un factor de stabilitate în bazinul Mării Negre.