Parlamentul a votat proiectul pentru reglementarea activităţilor casnice

Deputaţii au adoptat proiectul de lege cu 257 de voturi „pentru”, 13 „contra” şi 25 de „abţineri”.

Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, iniţiator al proiectului de lege, a explicat că adoptarea acestuia „este un prim pas de reformă în domeniul ocupării, care are şi un impact corect, pozitiv, în domeniul pensiilor publice” şi că „a fost bugetat prin PNRR”.

Potrivit fostului ministru, „acest proiect de lege ţinteşte două mari probleme pentru persoanele care muncesc, de cele mai multe ori, la negru:

-să poată fi plătite legal cu ajutorul unor tichete de activităţi casnice;

-sa aibă posibilitatea să fie asiguraţi în sistemul de pensii şi de sănătate. Cei care muncesc în activităţi necalificate, de tip menaj, croitorie, prepararea hranei sau bone ocazionale pot deveni asiguraţi”, a mai explicat Turcan.

Fostul ministru a mai precizat că prestorii de servicii „nu vor avea nevoie de contracte de muncă şi nu vor fi puşi pe drumuri. Pentru a dobândi statutul de asigurat şi vechime în muncă vor trebui să aibă o medie de 85 de tichete pe lună.

Raluca Turcan a mai precizat că „prestatorul nu plăteşte nimic din banii pe care îi câştigă”, iar „contribuţiile sunt plătite în plus de către beneficiarul de activităţi şi sunt operaţionalizate de către Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă”, dar şi că „efortul financiar nu este mare”, explicând că, „dacă astăzi cineva primeşte 1500 de lei la negru, prin aceste tichete beneficiarul plăteşte 200 de lei în plus, dar avantajul este că cel care prestează munca este asigurat şi are contribuţie la pensie”.

Potrivit ministrului, proiectul de lege are mai multe efecte pozitive imediate, precum: creşterea gradului de ocupare în rândul persoanelor cu nivel de calificare redus, reducerea fenomenului muncii nedeclarate în domeniul activităţilor casnice, scăderea numărului de şomeri, îmbunătăţirea ratei de participare a forţei de muncă feminine pe piaţa muncii şi creşterea nivelului de protecţie socială.