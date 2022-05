Orban, după informaţiile dezvăluite de DNA în dosarul lui Ion Rădoi: „Am fost ministru al Transporturilor, îl cunosc, dar nu am discutat nimic ilegal”

„Domnul Rădoi a fost sub mandat de ascultare. Toate convorbirile pe care le-am avut în perioada legată de desfiinţarea spaţiilor comerciale au fost înregistrate. Nu am discutat nimic ilegal. Îl cunosc pe Rădoi de mult timp, e normal, am fost ministru al Transporturilor... am fost în Parlament, dar niciodată nu am discutat cu el decât chestiuni legale. Pentru mine, legea este pe primul loc”, a explicat Ludovic Orban, contactat de „Adevărul”.

Fostul lider PNL susţine că oricum nu avea cum să intervină pe lângă ministrul Transporturilor de la acea vreme, Cătălin Drulă, aşa cum i-ar fi cerut liderul de sindicat, pentru că spaţiile comerciale de la metrou aveau contractele expirate.

„Nu aveam cum să intervin (pe lângă Drulă n.r) atât timp cât expiraseră contractele, deci ministrul avea dreptate în privinţa lipsei de valabilitate a contractelor. Cum să intervin eu să împiedic un demers legal al ministerului. Eu am fost ministru al Transporturilor, ştiu despre ce e vorba, cunosc legislaţia... ”, a mai completat Orban.





Potrivit interceptărilor din dosarul liderului de sindicat de la metrou, Ion Rădoi i-a cerut lui Ludovic Orban, la acea vreme preşedinte PNL şi unul dintre liderii coaliţiei de guvernare, să-l oprească pe ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, din demolarea spaţiilor comerciale de la metrou. Însă Ludovic Orban, deşi i s-a adresat lui Rădoi cu apelativul „El Maximo” şi a avut discuţii amicale cu acesta, nu a intervenit pe lângă Drulă. Stenogramele redau, printre altele, negocieri cu primarii sectoarelor 3 şi 5, respectiv Robert Negoiţă şi Cristian Popescu Piedone, potrivit informaţiilor publicate de News.ro.

