Orban: Dan Nica - iar o bătaie de joc, nu are nici cea mai mică şansă. Există riscul să pierdem acest portofoliu

Orban a declarat, marţi seara, la Digi24, că propunerea PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, Dan Nica, este o bătăie de joc şi că acesta nu are nici cea mai mică şansă.

"Dan Nica, iar o bătaie de joc, nu are nici cea mai mică şansă. Îi spun de acuma, nu are nici cea mai mică şansă. În plus au mai scos-o pe una, pe care au băgat-o de la organizaţia de tineret, cred că au pus-o de curând secretar general în Ministerul de Interne. Nu are niciun fel de legătură. Mesajul este foarte simplu. A doua propunere trebuie să fie fără nicio problemă de integritate, să aibă o legătură cu domeniul, cu portofoliul de transporturi”, a afirmat Orban.

El crede că există riscul ca România să piardă portofoliul pe Transporturi.

“Există riscul să pierdem acest portofoliu pentru că sunt mai multe ţări nemulţumite de portofoliile repartizate şi oricând apare o astfel de situaţie în care o ţară se vulnerabilizează singură prin propunerile idioate ale guvernului său, normal că există o presiune din partea celorlalţi. Dacă ăştia nu sunt în stare să îşi desemneze un comisar ca lumea, un comisar normal, vrem noi portofoliul respectiv şi o să ne trezim cu cine ştie ce portofoliu lipsit de semnificaţie, fără niciun fel de importanţă”, a mai spus liderul PNL.

Orban susţine că nici Dan Nica nu îndeplineşte criteriile de integritate, cum nu le-a îndeplinit nici Rovana Plumb, şi că nu are nicio legătură cu domeniul, cu zona de transporturi.

"Când se adună împreună cred că fac şedinţe de spiritism, cred că îşi transferă unul altuia nebunia, cred că e o contagiune acolo în materie de rupere de realitate…Cum să vii cu Dan Nica? Şi în privinţa lui Dan Nica au primit avertismente, pentru că au fost două propuneri, Rovana Plumb şi Dan Nica. I s-a transmis şi lui Dan Nica că nu îndeplineşte criteriile de integritate ca să nu mai spun că nu are nicio legătură cu portofoliul care este repartizat României. Aici trebuie să pui un om care este curat ca lacrima din punct de vedere al integrităţii, să nu aibă nicio problemă în justiţie, să nu aibă niciun conflict de interese, să aibă o minimă legătură cu zona de transporturi, măcar o minimă experienţă”, a mai spus Ludovic Orban.