Nicolae Ciucă, despre creşterea pensiilor: Sunt foarte optimist, dar şi realist, şi nu vreau să vând iluzii nimănui

”Am avut discuţii cu domnul ministru Budăi (n.red - Ministrul Muncii), am avut discuţii la nivelul coaliţiei, cu liderii partidelor din compunerea coaliţiei. Cu fiecare dintre ei am căzut de acord să prezentăm şi am prezentat discuţiile pe care le-am avut la Comisia Europeană (...) În interiorul documentelor de referinţă nu este o trecută o dată anume pentru a negocia sau renegocia anumite capitole sau puncte din PNRR. În schimb, discuţia a fost de următoarea manieră: haideţi să vedem în primii doi ani, concret, ce s-a realizat, după care putem să discutăm...

Pentru că de atunci încolo ne mai rămâne un slot de timp suficient de mare până la finele anului 2026 să putem să facem modificările în funcţie de evoluţiile concrete pe care noi le-am avut de la începerea programului”, a explicat premierul la Antena 3

Nicolae Ciucă a adăugat că „am pus în centrul programului de guvernare cetăţeanul român”.

„În această responsabilitate pe care ne-am asumat-o vom face tot ceea ce este posibil. Personal, i-am zis domnului ministru că merg cu dumnealui la Bruxelles şi susţinem, negociem tot ce este de negociat, în condiţiile în care va trebui să avem modificări la Legea Salarizării, la Legea Pensiilor şi trebuie să punem pe masă, concret, ceea ce vrem cu adevărat să facem.

Sunt foarte optimist, dar şi realist, şi nu vreau să vând iluzii nimănui, motiv pentru care, în funcţie de bugetul pe care îl vom avea la dispoziţie, în funcţie de colectări” a mai precizat premierul.