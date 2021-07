Klaus Iohannis l-a decorat pe Patriarhul Daniel: „Vă felicit pentru exemplul de echilibru şi înţelepciune” VIDEO

„Sunteţi întâiul Patriarh ales de la aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Aţi urmărit în această întreagă perioadă ca Biserica Ortodoxă Română să aibă locul ei pozitiv şi bine conturat în parcursul şi împlinirea destinului european al poporului român”, a transmis preşedintele.

Preşedintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe Patriarhul Daniel pentru activitatea BOR în diaspora, mai precis pentru „păstrarea identităţii spirituale şi a coeziunii în comunităţile româneşti”.

„Înalta decoraţie care vă este conferită astăzi vine să recunoască meritul Bisericii Ortodoxe Române în procesul istoric de formare a conştiinţei naţionale, prin acţiunea şi jertfa celor care au păstorit deopotrivă limba, dar şi credinţa poporului român: Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul, Simion Ştefan, Andrei Şaguna.

Preafericirea Voastră, sunteţi puternic implicat în păstrarea tezaurului lăsat moştenire de personalităţile spiritualităţii româneşti. În zilele noastre, una dintre provocările cele mai complexe, căreia îi răspundeţi cu succes, este păstrarea identităţii spirituale şi a coeziunii în comunităţile româneşti din diaspora. Biserica Ortodoxă Română şi-a dezvoltat căi mediatice moderne, care duc mesajul pastoral, misionar şi umanitar al credinţei până în cele mai îndepărtate comunităţi româneşti”, a transmis Klaus Iohannis.

Preşedintele a mai declarat că îşi doreşte ca parteneriatul dintre Culte şi instituţiile Statului, dintre Biserica Ortodoxă Română şi autorităţile publice să continue.

„Să se dezvolte pe fundamentul aspiraţiilor şi al valorilor pe care le împărtăşim: libertatea religioasă, dialogul, cooperarea, solidaritatea, caritatea, respectul pentru diversitatea tradiţiilor şi preţuirea reciprocă, pentru o civilizaţie a păcii. Aceste valori au creat şi consolidat România modernă.

Am convingerea că veţi împlini, în continuare, proiectele importante ale Bisericii Ortodoxe Române, că veţi susţine legătura românilor de pretutindeni cu patria lor şi veţi inspira tinerele generaţii sub deviza înaltei distincţii care vă este conferită, In fide salus, pentru împlinirea binelui comun! Întru mulţi şi fericiţi ani, Părinte Patriarh Daniel!”, a mai spus preşedintele Iohannis.

Vezi şi: Aprecieri de ziua Patriarhului. Orban: I-am mulţumit pentru sprijinul pe care l-am simţit ca prim-ministru. Ciolacu: Vom rămâne alături de eforturile Bisericii