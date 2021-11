Klaus Iohannis, după întâlnirea cu Maia Sandu: „România va rămâne aproape de Republica Moldova”| VIDEO

„Sunt deosebit de bucuros să primesc vizita dumneavoastră la Bucureşti. Am avut un dialog bilateral extrem de intens, în acest an, pe toate palierele. Am efectuat o vizită la Chişinău pe 27 august şi am avut atunci discuţii deosebit de bune. Cum am spus şi cu acea ocazie, cu un nou Guvern şi un nou Parlament la Chişinău, eforturile noastre comune pentru reformă, pentru o consolidare democratică vor fi de substanţă.

Cooperarea continuă în ritm intens şi în momentul de faţă. Toate acestea arată că fructificăm oportunităţile de colaborare la nivel prezidenţial, guvernamental şi parlamentar. Am dovedit că putem conlucra eficient, acordându-ne sprijin reciproc în situatii dificile”, a transmis Klaus Iohannis, marţi.

Preşedintele a amintit de ajutorul pe care ţara noastră l-a primit din partea Republicii Moldova în lupta cu pandemia.

„Echipe de medici şi asistenţi din Republica Moldova au venit în România pentru a lupta în prima linie alături de colegii lor din România. Au ajutat la salvarea de vieţi. Nu vom uita acest gest”, a mai spus şeful statului, precizând că Republica Moldova se bucură de sprijin la Bucureşti.

Iohannis a mai subliniat că România va rămâne dedicată parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

„Republica Moldova se bucură de un sprijin covârşitor, durabil şi transpartinic la Bucureşti. Suntem cu toţii dedicaţi consolidării parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova şi avansării proceselor de reformă.

România şi Republica Moldova sunt unite printr-o legatură extrem de trainică - comunitatea de limbă, cultură şi istorie. Dorim că Republica Moldova să se dezvolte pe model european, în beneficiul cetăţenilor săi. Am onorat mereu angajamentele asumate în beneficiul direct al cetăţenilor şi am depus eforturi consistente pentru ca Republica Moldova să rămână pe agenda Uniunii Europene, precum şi în relaţia cu alţi parteneri importanţi precum SUA. Avem o agendă deosebit de bogată pentru perioada următoare“, a mai spus Iohannis.

Acesta a subliniat că discuţiile de astăzi cu Maia Sandu au vizat „toate domeniile în care avem proiecte comune”, precum interconectarea energetică şi consolidarea securităţii energetice, dezvoltarea infrastructurii de transport, perspectivele acordării de asistenţă nerambursabilă republicii Moldova, dezvoltarea comunicaţiilor, cât şi cooperarea în domeniul educaţiei.

„Totodată, pe agenda de astăzi s-a aflat şi problematica Securităţii regionale. Suntem preocupaţi de climatul de securitate de la Marea Neagră. România susţine o reglementare cuprinzătoare, paşnică şi durabilă a conflictului transnistrean cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute la nivel internaţional. Aşadar, avem în faţa noastră o agendă densă, plină de provocări şi oportunităţi. România a demonstrat că rămâne aproape de Republica Moldova. Împreună vom avansa agenda europeană şi reformele”, a conchis şeful statului.

Maia Sandu a fost primită la Palatul Cotroceni de preşedintele Klaus Iohannis şi va avea o întrevedere cu premierul interimar Florin Cîţu, la Palatul Victoria.

Consultările politice ale celor doi preşedinţi „vor consolida cooperarea bilaterală excelentă şi substanţială la nivel politic, economic şi sectorial şi vor stimula avansarea proiectelor comune de interes strategic în domeniile energie, transporturi, sănătate, educaţie sau societate informaţională”, după cum a transmis Administraţia Prezidenţială, înaintea întrevederii.

În contextul vizitei, va fi semnat şi Acordul între Guvernele României şi Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice. Din partea României va semna ministrul interimar la Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, iar din partea Republicii Moldova, ministrul Educaţiei, Anatolie Topală. La ceremonia semnării acestui document va fi prezent şi premierul interimar Florin Cîţu.