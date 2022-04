Iulian Dumitrescu: „La Congresul PNL trecut am fost într-un fel de poveste Iliescu-Vadim. Între două rele am ales răul cel mai mic”

„La Congresul de anul trecut am fost, din păcate, într-un fel de poveste Iliescu-Vadim, pe care sper să nu mai trăim vreodată în Partidul Naţional Liberal. Între două rele am ales răul cel mai mic, iar în campania internă lungă şi dură s-au provocat destule răni care au rămas şi au rămas destule resentimente.





Ei, bine, în aceste zile de semnături şi telefoane, de agitaţie, am fost mai uniţi ca niciodată în ultimul timp. Am arătat curaj şi determinare şi mai ales colegialitate şi camaraderie. Am fost cam toţi pentru unul şi unul pentru toţi”, a declarat Iulian Dumitrescu, duminică, la Consiliul Naţional al PNL.