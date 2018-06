Guvernul a publicat imagini fără sonor după întâlnirea dintre Viorica Dăncilă şi preşedintele Estoniei. Precedentul a fost la întâlnirea cu Papa Francisc VIDEO

“Premierul Viorica Dăncilă a precizat că există potenţial pentru întărirea schimburilor economice bilaterale şi a prezentat concluziile la care s-a ajuns, pe această temă, în urma discuţiilor cu omologul eston Juri Ratas. Şeful Executivului român a subliniat, în context, importanta creşterii conectivităţii între cele două economii printr-o mai bună cunoaştere reciprocă, dezvoltarea infrastructurii şi a legăturilor de transport. A adăugat faptul că inaugurarea zborului direct între Tallinn şi Constanţa, operat începând cu luna iunie a acestui an de compania estonă Nordica, este o oportunitate în acest sens”, informează Guvernul, care a publicat imagini de la vizită, însă fără sunet.

Potrivit sursei citate, premierul Dăncilă a făcut şi o evaluare a oportunităţilor de cooperare sectorială între cele două state.

“Cei doi înalţi oficiali au subliniat că România şi Estonia au poziţii similare în multe subiecte importante ale agendei europene, acesta fiind un teren solid pentru intensificarea coordonării şi pentru a lucra mai aproape la nivelul UE. Preşedintele Estoniei a salutat faptul că România va deveni naţiune sponsor la Centrul Cooperativ de Excelenţă NATO pentru Apărare Cibernetică cu sediul la Tallinn (CCDCOE), la activitatea căruia va participa cu doi experţi. De asemenea, în cadrul întrevederii, a avut loc un schimb de puncte de vedere privind evoluţiile de securitate la Marea Neagră, respectiv Marea Baltică, precum şi referitoare la aşteptările celor două state de la Summit-ul NATO din acest an. Discuţiile au relevat importanţa pe care atât România cât şi Republica Estonia o acordă securităţii internaţionale şi regionale. În context, ambii demnitari au subliniat importanţa dialogului constant privind problemele de securitate, atât între cele două state, cât şi cu alte ţări din zona Flancului estic”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

O înregistrare video fără sonor a fost postată pe Youtube de Guvernul României şi după întâlnirea pe care premierul Viorica Dăncilă a avut-o cu Sanctitatea Sa Papa Francisc.

Ulterior, potrivit unor imagini video publicate de site-ul Romereports.com, premierul Viorica Dăncilă l-a salutat pe Papa Francisc într-o combinaţie de română şi engleză, spunându-i: „Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity” (sunt foarte bucuroasă pentru această oportunitate). În engleză, formula de adresare este „Your Holiness“ (Sfinţia Voastră)