Funeriu: Reformei sistemului de învăţământ i se opune „mediocritatea politicianului român”

„Nu s-a inventat încă metoda prin care să înveţi mai puţin şi să fii un om mai bun. Cine vă spune această chestiune greşeşte. Examene mai puţin grele înseamnă furatul căciulii, înseamnă schimbarea referenţialului. Soluţia în educaţie – aş fi foarte fericit să pot să vă dau o soluţie acum – soluţia în educaţie este consecvenţa pe foarte mulţi ani, exact ceea ce ne-a lipsit”, a afirmat Daniel Funeriu în emisiunea Insider Politc difuzată duminică de Prima Tv.





Fostul ministru, care afirmă că a făcut o reformă în sistemul românesc de învăţământ, susţine că educaţia nu este „un serviciu public, cum e apa, canalizarea, şosele”.





„Educaţia este o dinamică socială, este o viziune societală. (...) Am dorit, prin această lege pe care am dat-o acu zece ani, să creez o dinamică socială. Lupta împotriva imposturii face parte din această dinamică socială, aducerea copiilor la şcoală mai devreme, introducerea în mentalul colectiv a importanţei educaţiei în opoziţie cu falsele modele pe care le vedem de 30 de ani, asta s-a vrut a fi o nouă dinamică socială. Din păcate, lucrurile au funcţionat până în 2012 când dinamica politică s-a schimbat şi atunci, în 2012, a venit premier Ponta care a fost prea prost pentru a înţelege că educaţia (...) e o dinamică socială care trebuie continuată, iar preşedintele Băsescu, care a început acest demers, a încercat, dar, din păcate a fost prea preocupat cu propria moştenire politică în acei ani foarte turbulenţi din punct de vedere politic. Şi atunci această dinamică (...) i s-a rupt coloana vertebrală şi din nou am intrat în zodia micilor schimbări - schimbăm articolul 14, îl salvăm de plagiat pe ăla, modificăm acolo să nu se supere rectorul nu ştiu care - şi am ajuns, acestei gândiri de dinamică socială a educaţiei pe care am vrut să o creez i s-a opus mediocritatea politicianului român care a zis: asta e! (...) Şi atunci, fiecare român, în loc că beneficieze de un sistem care îi ridică copilul, găseşte soluţii pe cont propriu”, adaugă Funeriu.