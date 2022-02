Florin Cîţu îi răspunde lui Ciolacu: „Să vorbească cu preşedintele pentru anticipate. Nu vom face un compromis care să ducă România în comunism”

„Domnul Ciolacu trebuie să vorbească cu domnul preşedinte (Klaus Iohannis n.r.), pentru că la preşedintele României se ia decizia anticipatelor. Deci sare puţin etapele. În acelaşi timp, ştiţi foarte bine că în 2020 a fost un vot pentru dreapta în România.

Eu zic că am făcut un compromis pentru stabilitatea economică a ţării, într-o perioadă foarte dificilă. Nu vom face un compromis care să ducă România în comunism, asta vă spun clar, oricât de mult s-ar supăra sau s-ar alinta cineva. Asta să fie foarte clar”, a declarat Florin Cîţu, luni, la finalul şedinţei de Birou Executiv.

Liderul PNL a afirmat că liberalii doresc să menţină coaliţia şi că sunt preocupaţi ca toate măsurile din programul de guvernare să fie respectate. „Pe partea bună, eu am văzut că atunci când domnul Ciolacu nu a luat partea unor miniştri care au venit cu aberaţii economice în spaţiul public, am apreciat la domnia sa de fiecare dată. Acum, că este supărat pe unii miniştri că nu merge guvernarea, asta este, e problema domniei sale şi a PSD, nu este problema noastră. Pe viitor aş aprecia sa mă sune dacă are ceva de spus”, a mai declarat preşedintele PNL.

Totodată, Florin Cîţu a precizat că actuala coaliţie de guvernare merge bine „pentru condiţiile dificile prin care trecem”. „Domnul preşedinte (Iohannis n.r.) a spus că guvernarea merge bine, sunt de acord. Acest Guvern merge bine pentru condiţiile dificile prin care trecem. Suntem aici să susţinem toate soluţiile care duc România pe un parcurs al dezvoltării economice, nu înapoi în comunism”, a mai spus Cîţu.

Cu o zi în urmă, Marcel Ciolacu l-a anunţat pe Florin Cîţu că, în cazul în care PSD iese de la guvernare, vor fi alegeri anticipate, însă nu consideră că România îşi permite să aibă în momentul de faţă alegeri anticipate.

„Domnul Cîţu ar trebui să recunoască că dacă PSD nu intra la guvernare nu ştiu cum ar fi arătat acum România. Îl anunţ acum oficial pe domnul Cîţu, dacă PSD iese de la guvernare, vom avea alegeri anticipate. Nu cred că România îşi permite să aibă acum alegeri anticipate”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică, la Antena 3.