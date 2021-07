Florin Cîţu l-a demis pe Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. „A avut posibilitatea să-şi dea demisia. Nu a vrut”. Cine va fi interimar la Finanţe

„Marţi am informat toţi liderii coaliţiei despre decizia mea. Azi dimineaţă am avut o nouă discuţie, pentru că domnul Nazare nu a vrut să-şi dea demisia. Am transmis cererea de revocare a domnului Nazare din funcţia de ministru al Finanţelor.. Am trimis şi propunerea de interimar în persoana mea. Nazare a avut posibilitatea să-şi dea demisia, nu a vrut”, a declarat Florin Cîţu.

Motivul invocat pentru demiterea lui Nazare este faptul că la Ministerul Finanţelor sunt întârziate majoritatea reformelor. „O să mă asigur că toate proiectele întârziate vor fi repornite”, a subliniat Cîţu.

Întrebat dacă Dan Vîlceanu este o persoană care ar putea prelua mandatul, Florin Cîţu a evitat un răspuns. De asemenea, şeful Guvernul a punctat faptul că decizia nu are nicio legătură cu lupta internă din PNL. Premierul i-a recomandat lui Nazare să aibă, după şase luni de activitate, o conferinţă de presă, dacă are argumente privind refuzul de a-şi depune demisia.

Ştire în curs de actualizare