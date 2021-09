Florin Cîţu: Guvernul are peste 50% şanse să supravieţuiască moţiunii de cenzură

Întrebat la TVR ce şanse are Guvernul, în procente, să supravieţuiască moţiunii de cenzură, Cîţu a răspuns: „Şanse foarte mari. Eu cred că sunt mai mari de 50%”.

„Mă bazez pe toate strategiile, şi pe negocieri om cu om, pe mai multe lucruri”, a spus el, întrebat pe ce strategii se bazează pentru a obţine sprijinul parlamentarilor.

„Haideţi să ne uităm unde suntem astăzi. Tocmai am fost ales preşedinte al PNL, cu o majoritate zdrobitoare, când nimeni nu-mi dădea nicio şansă. Am intrat în politică de curând, dar am demonstrat că atunci când nu faci compromisuri şi munceşti foarte mult, poţi să ajungi unde am ajuns eu. Această guvernare liberală, alături de partenerii noştri de la UDMR, va supravieţui până în 2024, vă garantez acest lucru”, a mai spus Cîţu.

Fiind întrebat cu ce variantă ar veni PNL la negocieri în cazul în care va trece moţiunea de cenzură, el a reiterat faptul că nu există o altă variantă a partidului.

„Vom face o majoritate care să susţină un Guvern. (...) PNL va guverna în perioada următoare. Vom face o majoritate care să susţină un Guvern. Anul trecut am reuşit să avem un Guvern cu 20% în Parlament. Sunt sigur că sunt foarte mulţi oameni în USR care au înţeles. Nici PSD nu are cum să voteze împotriva acestui program”, a declarat premierul încrezător că va exista susţinere pentru Guvern în Parlament.