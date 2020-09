Firea, întrebată dacă face un pas în spate: Pentru ce? Că am dublat scorul partidului în Bucureşti? Abia aştept întâlnirea lui Nicuşor Dan cu caracatiţa mea

„Aaa, pentru că am dublat scorul partidului în Bucureşti să fac un pas în spate? Ar fi..”, a afirmat Gabriela Firea, marţi, întrebată fiind dacă va face un pas în spate din conducerea PSD în urma rezultatului obţinut la alegerile locale, unde a candidat pentru al doilea mandat.Ea a catalogat drept „onorant” rezultatul pe care l-a obţinut în urma scrutinului din 27 septembrie.„La Bucureşti am dublat scorul politic, de la 16% la europarlamentare la 33%, iar eu am obţinut un scor de 38%, foarte onorant în condiţiile date, în care am avut tot Guvernul împotriva mea, toţi banii de la Guvern împotriva mea, s-au focusat toţi cu o campanie deşănţată negativă la adresa mea ca persoană, în primul rând”, a mai declarat primarul general în funcţie.Firea a răspuns şi acuzaţiilor conform cărora ar fi vrut să „pandelizeze” Capitala, dar şi celor privind „caracatiţa de la Primărie”.„Mergeţi în Voluntari, să vedeţi cum arată fosta comună cu noroiul până la genunchi şi cum arată acum. (...) Eu abia aştept întâlnirea domnului Dan cu caracatiţa mea, că nu va fi decât eventual în farfurie, dacă o comandă la restaurant”, a afirmat Firea.