Dragnea reacţionează la dezvăluirile lui Toader privind presiunile pentru modificarea codurilor penale: Foarte urâtă minciuna pe care a spus-o

„În legătură cu afirmaţiile dumneaei şi ale domnului Tudorel Toader, un ministru pe care eu l-am respectat foarte mult şi cu care m-am purtat extrem de frumos, extrem de elegant, este foarte urâtă minciuna pe care a spus-o. De ce a fost adus în interviul ăla, de ce a trebuit să spună lucrurile alea, habar nu am, dar discuţiile despre întâlnirea de la sediul din Băneasa dintre domnul Tăriceanu, eu, doamna Dăncilă, domnul Toader, s-au întâmplat la sfârşit de ianuarie 2019, întâlnire generată de mine şi de Călin Tăriceanu pentru a stabili cu aceşti doi domni dacă ei vin cu ordonanţe pe codurile penale care erau în Parlament doar pe partea declarată constituţională sau noi mergem în Parlament. Discuţia a fost foarte clară, îmi aduc aminte şi acum. Domnul Tăriceanu îşi nota ce spun dumnealor şi eu, şi domnul Tăriceanu am spus: domne, spuneţi-ne dacă voi aveţi de gând la Guvern să iniţiaţi Ordonanţă de Urgenţă, spuneţi-ne şi atunci nu mai continuăm în Parlament, pentru că şi eu şi domnul Tăriceanu am spus: vrem să închidem acest subiect, de ce... Condurile penale şi astăzi în România sunt în mare parte neconstituţionale şi mi se pare ceva foarte grav şi, bineînţeles, asta nu contează. Şi am spus, dacă voi nu daţi ordonanţă de urgenţă, noi continuăm procedura în Parlament, care se întrerupsese din cauza vacanţei parlamentare. Ei au stabilit amândoi un calendar, nu s-a discutat despre amnistie şi graţiere”, a declarat Liviu Dragnea în interviul pentru Realitatea Plus.





În urmă cu o lună, fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader povestea într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu despre presiunile PSD pentru mutilarea legislaţiei penale. Întrebat dacă fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost cel care îşi dorea cu adevărat aceste modificări, Toader a explicat că i s-a cerut „insistent” să promoveze OUG pentru modificarea Codului Penal. „O dată am avut o întrevedere de patru ore şi jumătate, la vârful vârfului”, a dezvăluit Toader

Dezvăluirile lui Tudorel Toader privind presiunile exercitate de Dragnea pentru a scăpa de puşcărie au fost confirmate şi de fostul premier Viorica Dăncilă. Aceasta a declarat în exclusivitate pentru „Adevărul că întâlnirea pe tema amnistiei şi graţierii a avut loc la sediul PSD din Băneasa, unde Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu au susţinut varianta Ordonanţei de urgenţă. „Eu mai mult am ascultat”, rememorează Dăncilă.

„Da, a avut loc acea întâlnire în patru, la sediul PSD din Băneasa. Au fost prezenţi Dragnea, Tăriceanu, Tudorel Toader şi eu, în calitate de premier. Îmi amintesc perfect că domnului Tudorel Toder i s-a solicitat amnistie şi graţiere. Domnul Dragnea şi Tăriceanu au susţinut varianta ordonanţei de urgenţă privind amnistia şi graţierea. A fost o discuţie foarte aplicată, în termeni juridici, între domnii Dragnea, Tăriceanu şi Tudorel Toader. Eu mai mult am ascultat. Fiind premier, nu puteam să iau o decizie fără un act venit din partea Ministerulul de Justiţie. Trebuia să am un act normativ şi nu l-am avut”, a declarat Viorica Dăncilă pentru Adevărul.

Apărătoarea lui Dragnea

Alexandrescu, fosta consilieră a lui Liviu Dragnea, cea care i-a luat şi interviul în închisoare, reacţiona şi ea la dezvăluirile lui Dăncilă şi Toader, a cuzându-i pe cei doi că au „uitat de vacanţele fierbinţi” la munte şi la mare alături de Dragnea. De cealaltă parte, Anca