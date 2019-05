Dăncilă îl refuză din ce în ce mai des pe Dragnea. Cele mai tensionate momente dintre liderii PSD

Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă au opinii total divergente pe teme politice de mare impact. În mod surprinzător, premierul a început să spună „Nu!“ solicitărilor venite de la partid. „Adevărul“ face o scurtă trecere în revistă a disensiunilor neaşteptate dintre liderii PSD.

1. Restructurarea Guvernului. Liviu Dragnea i-a cerut Vioricăi Dăncilă să vină în Parlament pentru un nou vot de încredere, cu scopul de a-l impune pe Eugen Nicolicea ministrul Justiţiei. Deşi a modificat Codurile penale în Parlament, Dragnea vrea să se asigure că poate conta şi pe o ordonanţa de urgenţă care să-l poată salva de problemele penale, iar Nicolicea ar fi garanţia că Ministerul Justiţiei nu va bloca o posibilă ordonanţă, după modelul Tudorel Toader. Însă Dăncilă a refuzat să supună Guvernul unui nou vot de încredere. „Probabil se teme că nu mai avem majoritate“, a spus Călin Popescu Tăriceanu la Adevărul Live. La Senat, PSD şi ALDE au o majoritate lejeră, însă la Camera Deputaţilor coaliţia depinde de voturile UDMR şi ale minorităţilor naţionale. „Eu îi doresc succes doamnei Dăncilă să aştepte. Nu cred că va primi răspuns de la Iohannis. Eu i-am spus şi îi spun, când se va decide, să facă prin Parlament, dacă nu vrea să stea cu Guvernul şchiop. E singura variantă după părerea mea“, i-a cerut din nou Liviu Dragnea.

2. Cvorumul la referendumul pe Justiţie. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), condusă de unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea, a promovat un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care cvorumul pentru validarea referendumului s-ar fi mărit cu peste 200.000 de voturi, însă premierul Vorica Dăncilă a refuzat să modifice legea prin OUG, deşi proiectul ar fi servit intereselor PSD şi l-ar fi dezavantajat pe preşedintele Klaus Iohannis. Potrivit unor surse politice, Viorica Dăncilă s-a temut de noi proteste de stradă. Pasul înapoi făcut de Dăncilă l-a deranjat profund pe Liviu Dragnea, susţin sursele citate.

3. Cerberul lui Dragnea, eliminat. În urmă cu câteva zile, Viorica Dăncilă a dat-o afară din Guvern pe Anca Alexandrescu, trimisă de Liviu Dragnea la Palatul Victoria pentru a sufoca, din faşă, orice gând de răzvrătire al premierului. „Adevărul“ anunţase în exclusivitate că Viorica Dăncilă încearcă să iasă de sub tutela Ancăi Alexandrescu. „Mutarea l-a lăsat fără cuvinte pe Liviu Dragnea. Nimeni nu se aştepta ca Dăncilă să o dea afară pe Anca Alexandrescu“, susţin surse din PSD pentru „Adevărul“.

4. Aviz negativ pe legea repatrierii aurului. Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae au iniţiat o lege care prevede ca Banca Naţională să aducă în ţară 91,5% din aurul depozitat în străinătate, respectiv peste 55 de tone de aur. Legea a fost adoptată de Parlament, în ciuda avizului negativ dat chiar de Guvernul Dăncilă. „Guvernul este foarte prolific la puncte de vedere“, a răspuns liderul PSD, nervos. Legea a fost contestată de Opoziţie la CCR.

5. Legea achiziţiilor publice. Liviu Dragnea a cerut modificarea legii prin ordonanţă de urgenţă. Motivul? „Şi acum în ministere încă mai există oameni prin eşaloanele doi, poate chiar patru, care fac orice ca să blocheze astfel de investiţii“, a spus liderul PSD. Însă Viorica Dăncilă nu a urgentat procedurile. Dimpotrivă.



Urmează mazilirea lui Darius Vâlcov

Premierul Viorica Dăncilă pregăteşte demiterea şefei ANAF, Mihaela Triculescu, fidelă lui Darius Vâlcov. E primul pas pentru îndepărtarea lui Vâlcov din Guvern, unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea, susţin surse politice pentru „Adevărul“. Premierul Viorica Dăncilă vrea să-l dea afară din Guvern pe Darius Vâlcov, ca să reducă din influenţa directă pe care Liviu Dragnea o are în Executiv. Vâlcov este unul dintre oamenii care-i raportează direct liderului PSD tot ce se întâmplă la Palatul Victoria. În plus, Dăncilă îl are aliat pe Eugen Teodorovici, care, de asemenea, l-ar vrea plecat pe Vâlcov, pe motiv că-i subminează autoritatea de ministru. De altfel, Mihaela Triculescu a fost impusă la şefia ANAF peste capul ministrului de Finanţe. Darius Vâlcov e condamnat în primă instanţă la 8 ani de închisoare pentru corupţie. Recursul e în desfăşurare.

