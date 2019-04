Dan Barna, despre comparaţia cu Holocaustul a consilierului său: E nefericită, o greşeală mare. Postarea e logică

Dan Barna a declarat marţi seara la Digi24 că deşi comparaţia folosită de consilierul său a fost greşită, chiar stupidă „Postarea are logică. România pierde un oraş mare în fiecare an, prin guvernarea PSD. În fiecare an un oraş din România se mută în vest. Acela a fost mesajul, care a fost îngropat de comparaţia nefericită”.

„Andrei Caramitru a folosit total neinspirat şi greşit o metaforă, argumentând efectele unei guvernări PSD asupra României. Acea comparaţie cu plecarea atâtor români în diaspora, că în fiecare an pierdem un oraş mare, el a comparat ca un Holocaust”, a spus preşedintele USR, explicând că „este o greşeală, fără nicio discuţie” şi că Andrei Caramitru a avut o întâlnire cu ambasadorul Israelului şi a admis că a făcut o greşeală.”

„Recunoaşterea unei greşeli şi asumarea ei, atunci când există, e un lucru rar în politică. Asta se întâmplă la USR, asta e diferenţa”, a spus el, adăugând că Andrei Caramitru „spune lucrurilor pe nume şi deseori sare calul în terminologie. Lucru pe care i l-am reproşat şi eu, voi avea o discuţie cu el în cursul zilei de mâine. ”, dar că „dincolo de asta, dacă vă uitaţi la ultimele două postări, îşi asumă explicit că a făcut o tâmpenie, nu este nimic mai mult de atât. Nu este ceva în spate, ceva negativ. E o greşeală mare, clară pe care omul şi-a asumat-o”.

„Acel termen este unul care nu mai aparţine dezbaterii publice, este un termen încărcat de drama unui popor. Este un termen pe care trebuie să-l respectăm”, a precizat Dan Barna., În urma reacţiei ambasadorului Israelului David Saranga potrivit căruia „moartea a milioane de oameni nevinovaţi nu trebuie minimalizată, iar atrocităţile războiului nu trebuie să-şi găsească locul în campania electorală a vreunui partid”, Andrei Caramitru a postat următorul mesaj: „Îi mulţumesc excelentei sale Ambasadorului David Saranga pentru discuţia de azi şi că mi-a acceptat scuzele pentru greşeala de exprimare de ieri. I-am reafirmat prietenia mea pentru comunitatea evreiască din România - şi am agreat sa păstram un dialog cât se poate de prietenesc şi pozitiv pe viitor.”

