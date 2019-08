Dacian Cioloş: Voi merge, diseară, în Piaţa Victoriei, pentru că momentul 10 august de anul trecut a contribuit masiv la momentul 26 mai de anul acesta

Şi liderul USR, Dan Barna, a anunţat că, aşa cum au fost în stradă şi în urmă cu un an, membrii partidului pe care îl conduce vor fi şi astăzi în Piaţa Victoriei, însă nu vor strânge semnături şi nu vor face campanie acolo.





„Voi merge, diseară, în Piaţa Victoriei, pentru că momentul 10 august de anul trecut a contribuit masiv la momentul 26 mai de anul acesta, pentru că România e numai una, indiferent unde trăiesc cetăţenii ei - în ţară sau în străinătate, şi mai ales pentru că, atunci când conducta normalităţii e înfundată de mizerie, ea trebuie desfundată sub presiune”, a scris Cioloş pe pagina sa de Facebook.El spune că trebuie reînnoite mesajele de acum un an, pentru că statul român tot nu s-a făcut bine.„Până vom avea ocazia de a-i trimite pe cei care ne-au adus în această situaţie în afara istoriei, avem astăzi datoria civică de a spune că vrem o ţară a normalităţii, o ţară pentru toţi cetăţenii ei, în care să ne simţim cu toţii acasă. O doamnă mi-a spus, astăzi, că fiul ei a votat pe 26 mai pentru prima oară. Şi a votat cu noi, cu Alianţa USR PLUS. A făcut această alegere pentru a nu fi nevoit să plece din ţară, pentru că-şi doreşte un trai decent în România şi crede că noi putem aduce această schimbare în bine. Pentru astfel de oameni, pentru gândurile şi speranţele lor, mă voi alătura celor prezenţi, în această seară, în Piaţa Victoriei”, încheie Dacian Cioloş.Peste 500 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale pe 10 august 2018, la amplul protest antiguvernamental, când forţele de ordine au intervenit pentru evacuarea Pieţei Victoria şi aproape 800 de plângeri împotriva Jandarmeriei au fost depuse la Parchetul General. Ancheta privind violenţele nu a fost finalizată.Manifestaţii de protest sunt organizate sâmbătă, în Piaţa Victoriei şi în Piaţa Revoluţiei din Bucureşti. La protestul din faţa Guvernului, organizatorii estimează că vor veni peste 250.000 de oameni. Jandarmii vor fi prezenţi la cele două evenimente şi fac apel la participanţi să manifesteze paşnic, să respecte indicaţiile, să evite conflictele şi să anunţe forţele de ordine dacă observă persoane care au un comportament antisocial. Brigada Rutieră va institui mai multe restricţii de circulaţie. Având în vedere că vremea va fi caniculară, Primăria Capitalei a anunţat că va pune la dispoziţie 10.000 de sticle de apă îmbuteliată (PET) şi 4.000 de litri de apă potabilă.Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Georgian Enache, a declarat, sâmbătă, la punctul de comunicare din Piaţa Victoriei, că misiunea instituţiei pe care o reprezintă la protestul din 10 august va fi centrată în primul rând pe dialog, menţionând că vor fi dispozitive care vor asigura o comunicare atât cu organizatorii, cât şi cu participanţii la manifestaţii.

