Cum explică consilierul USR votul pentru PSD la primăria Sectorului 6: Am votat corect, în interesul locuitorilor

„Poate deveni vreodată mai important calculul politic, decât dorinţa exprimată a oamenilor? Niciodată, zic eu!



Da, am votat un buget prin care locuitorii sectorului 6 vor beneficia de confort sporit în apartamente, prin programul de reabilitare termică, elevii vor avea bursele şcolare dublate, iar locuitorii din Prelungirea Ghencea un parc! Acestea sunt doar o mică parte a investiţiilor cuprinse în buget.



Am vorbit cu locuitorii sectorului 6, am participat la dezbateri, am depus amendamente. Toate s-au regăsit în proiectul de buget pe anul 2020!

Consider că am votat corect, în interesul locuitorilor pe care îi reprezint!”, a afirmat Isabela Boţogan într-un comentariu la o postare a USR Sector 6, în care anunţă că aceasta din urmă va fi sancţionată „maxim”.

FOTO Captură



Vineri USR a votat decisiv proiectul de buget al Primăriei Sectorului 6 din Capitală, propus de primarul PSD Gabriel Mutu. „Acel vot a făcut diferenţa. Cum era aia cu aceeaşi mizerie”, reclamă Ciprian Ciucu, liderul PNL Sector 6. Potrivit surselor „Adevărul”, consilierul USR care a votat alături de PSD este Isabela Boţogan. Preşedintele USR Bucureşti Claudiu Năsui a precizat că aceasta din urmă va fi exclusă din partid - „avem 0 toleranţă la blaturi”.

„USR are 0 toleranţă faţă de vechile blaturi din clasă politică. Votul consilierei noastre de la sectorul 6 ne-a luat prin surprindere. Nu este primul caz de buget controversat care trece zilele acestea, dar este prima dată când este cu un vot de la USR.



Zilele trecute acelaşi lucru s-a întâmplat în consiliul general al capitalei şi la sectorul 1, dar acolo fuseseră cumpăraţi consilieri PNL. Am vorbit acum cu candidatul nostru pentru primăria sector 6, Alexandru Gâdiuţă, care a fost prezent la şedinţă şi care a fost şocat de ce s-a întâmplat”, a precizat Năsui pe Facebook.



Acesta din urmă a subliniat mai apoi că aceasta va fi exclusă din partid, punctând că USR are „0 toleranţă” pentru blaturi.



„Votul consilierei noastre este o mare dezamăgire. Trebuie să ne asumăm greşeala de a fi susţinut-o în 2016 şi să acţionăm în consecinţă. De aceea voi propune retragerea sprijinului politic şi excluderea din USR a consilierei la următoarea şedinţă a Biroului municipal Bucureşti.



Consiliera USR va fi exclusă din USR şi nu va mai beneficia vreodată de sprijinul politic al USR. Avem 0 toleranţă la blaturi şi la vechile metehne din clasa politică”, a conchis Năsui.