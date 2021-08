Cîţu şi-a depus candidatura la şefia PNL: „Intru în această cursă pentru a câştiga şi pentru a uni PNL. Era nevoie de mai mult liberalism în partid”

„Am pornit acum câteva luni de zile cu o echipă mică, dar determinată şi am spus că intru în această cursă să câştig, dar am spus în acelaşi timp că intru în această cursă să construiesc. Şi cred că astăzi se vede că mesajul meu de a face România liberală a prins. Avem, până acum, 32 de filiale care au semnat sau sunt alături de noi în acest demers.

Le mulţumesc tuturor celor care sunt astăzi lângă mine, dar nu ne oprim aici, pentru că am intrat în această cursă să unesc PNL. Şi vom încerca până în 25 septembrie să-i avem pe toţi lângă noi, dar, cu siguranţă, după 25 septembrie vom avea întreg Partidul Naţional Liberal în jurul acestei moţiuni 'România Liberală'', a declarat Florin Cîţu vineri, la sediul PNL.

Premierul Cîţu a ţinut să sublinieze că este un „liberal convins”: „Îmi trăiesc, mi-am trăit viaţa, o trăiesc astăzi şi o voi trăi în viitor doar după principii liberale. Indiferent în ce situaţie mă voi afla, alături de cine vom guverna în următorii 8 ani de zile, nu voi abdica niciodată de la principiile liberale”.

El a mai declarat că doar o Românie liberală poate aduce bunăstare pentru toţi românii şi a adăugat că este nevoie de „mai mult liberalism” şi în PNL.



„A fost un alt motiv pentru care am intrat în această competiţie, pentru că vreau să vă asigur pe toţi, după 25 septembrie altfel se vor lua deciziile în PNL. Aşa cum am spus, eu construiesc echipe, mă înconjur de oameni care au făcut performanţă şi nu rămân singur. Avem nevoie de toţi, am spus că vreau să construim România liberală, dar vreau să vă spun tuturor că nu pot face acest lucru singur. Nu am cum să fac acest lucru singur, vom putea face acest lucru doar dacă noi toţi, toţi pe care-i avem astăzi aici şi pe ceilalţi din PNL care vor veni lângă noi până în 25, dar şi după 25, doar împreună putem să ducem acest mesaj românilor şi vom asigura o guvernare liberală de 8 ani de zile”, a declarat Cîţu.

De asemenea, premierul a mai spus că această candidatură la şefia Partidului Naţional Liberal este despre viitorul formaţiunii în politica românească, cât şi despre viitorul ţării.