Cioloş, discuţie cu ministrul francez de Interne despre uciderea şoferului român: Se aşteaptă ca agresorul să fie identificat în câteva zile

„Am avut, astăzi, o discuţie telefonică cu ministrul de Interne al Franţei, Gérald Darmanin, despre şoferul român de camion ucis într-o parcare din Franţa. Ministrul francez a ţinut în primul rând să transmită condoleanţe pentru tragedia compatriotului nostru şi a precizat că ancheta este în curs şi că, din datele pe care le are, se aşteaptă ca agresorul sau agresorii să fie identificaţi în câteva zile”, a transmis liderul Dacian Cioloş pe Facebook.

Liderul a anunţat că a sugerat punerea la dispoziţia şoferilor a unui număr de urgenţă dedicat.

„I-am explicat că şoferii profesionişti care tranzitează Franţa sunt îngrijoraţi cu privire la securitatea lor şi că am primit nenumărate mesaje de la ei în ultimele zile. Domnul Darmanin m-a asigurat că jandarmeria franceză este mobilizată, mai ales în zona cea mai riscantă pe ruta migranţilor spre Marea Britanie, şi că au fost luate deja mai multe măsuri pentru protecţia şoferilor, precum securizarea mai bună a locurilor de odihnă şi însoţirea camioanelor de către jandarmerie în anumite cazuri cu risc. I-am sugerat să ia în considerare punerea la dispoziţia şoferilor a unui număr de urgenţă dedicat, tocmai pentru a putea să se acţioneze rapid, pentru că am avut sesizări că poliţia nu a luat în seamă toate apelurile acestor şoferi şi am stabilit că rămânem în contact pentru a vedea dacă lucrurile se ameliorează”, a mai explicat liderul.

Dacian Cioloş a anunţat că membrii delegaţiei USR PLUS din Parlamentul European sunt deschişi sugestiilor şi soluţiilor.

„Delegaţia USR PLUS din Parlamentul European va continua să caute inclusiv soluţii legislative care să protejeze munca şoferilor profesionişti nu doar în Franţa, ci pe tot teritoriul UE, aşa că aşteptăm eventualele sugestii şi posibile soluţii ale şoferilor sau asociaţiilor de transportatori pe adresa: dacian.ciolos@europarl.europa.eu”, a mai adăugat liderul.

Un şofer român de camion a fost înjunghiat mortal la începutul lunii de un atacator necunoscut într-o parcare de pe o autostradă din Franţa. Scena tragică s-a petrecut chiar sub ochii soţiei sale. Procuratura din Amies a anunţat deschiderea unei anchete.

La nici 2 săptămâni de la tragedia din Franţa, unde Mihai Spătaru, şofer de TIR, a fost înjunghiat, un alt camionagiu a fost găsit mort, dar de această dată, în Italia.

În portul Calais din Franţa au loc lupte între migranţii ilegali şi şoferii români de TIR. Cuţite, pietre şi adidaşi aruncaţi în parbrize sau prelatele camionului, cu un astfel de arsenal se confruntă şoferii profesionişti care ajung la graniţa dintre UE şi Marea Britanie. Şoferii de TIR spun că migranţii sunt mai protejaţi decât ei.

O scrisoare deschisă iniţiată de şoferii români de camione, în urma incidentelor din ultima perioadă, a ajuns la Bruxelles. Adriana Mureşan, iniţiatoarei petiţiei „Opriţi asasinatele şoferilor în parcări!”, care a fost deschisă după ce un şofer de TIR a fost omorât într-o parcare din Franţa, spune că ar putea avea o întrevedere cu instituţiile statului francez, dacă adună suficiente semnături.