Carmen Dan, atac la Iohannis: Preşedintele s-a antepronunţat când a spus că Jandarmeria a acţionat violent. Nu s-au făcut presiuni asupra prefectului

UPDATE Carmen Dan a fost însoţită de secretarul de stat Marin Nucu şi Ştefan Săvulescu, şeful Direcţiei Generale Management Operativ din MAI.

UPDATE Senator PSD: Procurorii spun că aţi secretizat documentele Jandarmeriei.

Carmen Dan: Eu nu am secretizat absolut niciun document. E o realitate care derivă din actele normative care reglemntează domeniul. Documentele de organizare şi planificare ale unor structuri militare au un caracter secret. Tot legea spune că dacă într-un înscris se face referire la documenter clasificate, documentul e clasificat. Eu, ca ministru, nu am dispus clasificarea absolut a niciunui document cerut de Parchet.

Senator PSD: Cine a planificat misiunea în condiţiile în care dvs eraţi în concediu?

Carmen Dan: Până în data de 10 când eu am revenit la minister, la comanda de Ministerului a fost dl Nucu Marin.

Senator PSD: Vreo problemă cu juridică cu acel ordin? Carmen Dan: Nu , nu am primit nicio informaţie şi reafirm: Jandarmeria a acţionat legal şi în conformitate cu prevederile legii. Senator PSD: Au fost neconcordanţe privind orele de intervenţie. Care a fost momentul real? Carmen Dan: Se insistă mult cu aceste aspecte orare. Eu cred că nu sunt aşa de relevante. Eu am spus că intervenţia în forţă a fost acoperită juridic. Tehnic ar fi bine să clarificăm de ce nu e important momentul intervenţiei. Asupra prefectului nu s-au făcut presiuni. Suntem pregătiţi acum să prevenim astfel de violenţe? Colaboraţi cu Primăria Capitalei, cu SRI? Carmen Dan: Nu se va diferenţia cu absolut nimic atitudinea mea instituţională faţă de alte instituţii cu care noi trebuie să colaborăm. Am avut o colaborare instituţională bună cu Primăria Capitalei, am avut o comunicare corectă cu serviciile partenere atunci când a trebuit să pregătim astfel de misiuni. UPDATE Liviu Tit Brăiloiu. preşedintele Comisiei de Apărare, ironic: De ce aţi respectat legea, doamna ministru? UPDATE Viorel Salan, senator PSD: „Eu am rămas consternat în seara zilei respective când au fost făcute foarte multe apeluri ale forţelor de ordine pentru calm. Preşedintele României trebuia să fie al tuturor, să îndemne la calm. Forţele de ordine sigur deţineau date“. „Prin ceea ce a făcut Carmen Dan a dus la situaţii care să nu escaladeze prin violenţă“ a continuat Salan, luându-i apărarea. UPDATE Şerban Nicolae, senator PSD: Este vai de ţara care odată atacată are procurori care să-i ancheteze pe cei care apără. Şi Jandarmeria este tot parte a sistemului naţional de apărare şi este tot haină militară. Dacă România va fi atacată, procurorii vor ancheta câte gloanţe s-au tras. Carmen Dan a luat cuvântul şi a lansat un atac la adresa lui Klaus Iohannis şi Parchetului General:

„Cu tot respectul pentru Administraţia Prezidenţială, consider că preşedintele României s-a antepronunţat, pentru că toată lumea îşi aminteşte ieşirea publică imediat după evenimentele din 10 august în care s-a pronunţat foarte clar în sensul constatării publice că Jandarmeria a acţionat violent. Ulterior i-a cerut procurorului general să se sesizeze şi cred că uitându-ne doar în atribuţiile legale ale preşedintelui conştientizăm cu toţii că Parchetul General nu este în coordonarea Administraţiei Prezidenţiale”, a afirmat Carmen Dan marţi, la Comisia de apărare de la senat.

Aceasta a acuzat şi Parchetul General, despre care susţine că nu clarifică anumite aspecte. În acest context, Dan a afirmat că angajaţii din structurile MAI puşi sub aczuare în dosarul instrumentat de procurorii militari ar fi supuşi unei presiuni publice.

„Bineînţeles că procurorul general avea competenţa să poată să se sesizeze şi fără să-i solicite preşedintele României lucrul acesta. Eu m-am poziţionat şi ieri şi cred că am argumentat punctul meu de vedere pentru că, sincer, citind comunicatul Parchetului General de ieri, cred că mai degrabă se nasc întrebări decât să se clarifice lucruri aspecte. Uitându-ne la toată presiunea care a fost în ultimele zile, presiunea publică pe şefii Jandarmeriei şi pe secretarul de stat care răspunde de instituţiile prefectului în cadrul Ministerului, luând în calcul inclusiv faptul că aceştia şi-au aflat calitatea din media şi nu aşa cum ar fi fost normal, comunicată de către Parchetul General, tot ce pot să spun este că am încredere că într-un stat de drept justiţia va funcţiona şi că până la urmă adevărul va ieşi la lumină şi că în instanţa de judecată se va face dreptate. Am încredere că judecătorii vor face lucrul acesta, fără a se înţelege că pun o umbră de îndoială asupra activităţii procurorilor. Am încredere că actul de justiţie se va înfăptui şi că până la urmă adevărul se va alege ca apa de ulei”, a spus ministrul Carmen Dan.