Birchall, de Ziua Justiţiei: Am convingerea că doar împreună putem recâştiga încrederea şi respectul cetăţenilor pentru justiţia din România

În mesajul transmis de Ziua Justiţiei, Ana Birchall îl citează pe Theodore Roosevelt care spunea că „dreptatea nu constă în a fi neutru între bine şi rău, ci în găsirea dreptăţii şi susţinerea acesteia oriunde s-ar găsi, împotriva nedreptăţii".

„Adresez salutul și respectul meu profesioniştilor justiţiei: magistraţilor, personalului auxiliar, reprezentanţilor profesiilor juridice liberale, echipei de profesionişti din cadrul Ministerului Justiţiei, tuturor acelora care, acţionând cu buna credinţă, fidelitate faţă de lege, profesionalism, empatie și devotament, ne demonstrează̆ prin întreaga lor activitate respectul faţă de jurământul depus la intrarea in profesie și credinţa în valorile fundamentale ataşate actului de justiţie: asigurarea supremaţiei legii, imparţialitatea, echidistanţa, conştientizarea implicaţiilor pe care spunerea dreptului (jurisdictio) o are în vieţile oamenilor. Am convingerea că doar împreună putem recâştiga încrederea şi respectul cetăţenilor pentru justiţia din România", afirmă Ana Birchall.

Potrivit acesteia, „justiţia înseamnă dreptate, înseamnă stabilirea adevărului, iar această funcţie, vitală pentru un stat democratic, nu poate fi îndeplinită decât în cadrul fixat de valorile universal asumate în materia drepturilor și libertăţilor fundamentale omului".

„Singurul mod în care văd viitorul justiţiei române este în sinergia familiei europene și a parteneriatului strategic euro-atlantic, iar aceasta presupune asimilarea deplină a valorilor, principiilor și standardelor pe care aceste parteneriate le presupun. Ziua Justiţiei reprezintă un moment semnificativ pentru toţi cei care lucrează în sistemul judiciar, având în vedere rolul deosebit de important pe care justiţia îl are în societate", mai spune Birchall.

