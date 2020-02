Barna: Vom avea fuziune după parlamentare. Condiţia în negocieri: menţinerea brandului USR

„Noi sperăm să avem alegeri anticipate şi deciziile luate ieri de camerele politice de conducere şi ale USR şi ale Plus spun că vom avea fuziune după alegeri. Dacă vom avea anticipate în luna iunie, aşa cum arată în momentul de faţă premisele politice, începând cu luna iulie procesul va demara, vom avea congresele celor două partide, dacă nu, vedem când vor fi alegerile propriu-zise, dar oricum în lunile următoare şi după deciziile de ieri ale USR şi Plus cele două birouri naţionale încep pregătirea fuziunii, încep să lucrăm la statut, la tot ceea ce presupune acest nou pas”,a declarat Dan Barna duminică, la Digi 24.







Întrebat care sunt condiţiile de unificare, liderul USR a răspuns: „Sunt principiile pe care colegii mei din comitetul politic le consideră necesare a fi avute în vedere de către Biroul Naţional în negocierea fuziunii, efectiv brandul USR care este un brand deja confirmat în politica din România iar noua forţă politică va trebui, din punctul nostru de vedere, să aibă un brand în jurul brandului USR ceea ce este un lucru firesc din orice punct de vedere de marketing politic şi bineînţeles cadrul şi principiile statului USR, această democraţie internă care face din construcţia USR şi din construcţia Alianţei USR-Plus până la urmă, o alternativă diferită de vechea clasă politică care a eşuat în multe feluri în cei 30 de ani”.







Barna a mai precizat că proiectul de fuziune dintre USR şi Plus este la jumătatea drumuului.„E un proiect deja la jumătatea drumului, am spus înainte de europarlamentare că avem un proiect pe patru paşi: europarlamentare, prezidenţiale, locale şi naţionale. Suntem la jumătatea drumului, lucrurile arată foarte bine şi România va avea cu siguranţă o forţă politică nouă, modernă pe care să se bazeze”, a explicat Dan Barna.Forurile de conducere ale USR şi PLUS au mandatat sâmbătă birourile naţionale să demareze pregătirea procesului şi condiţiilor de fuziune, care vor fi aprobate în congresele reunite ale celor două partide.