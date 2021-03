Barna, după ce Cîţu a trimis Corpul de control la ministerul Sănătăţii: Publicarea datelor privind vaccinarea a fost reclamată de o instituţie a statului

„Am avut o discuţie cu premierul, care mi-a spus că o autoritate a statului s-a sesizat privind datele publicate de Vlad Voiculescu. Nu ştiu încă (ce autoritate, n.r.), aştept să văd un raport. (Premierul, n.r.) mi-a zis: domle, sunt oameni supăraţi. OK. Hai să vedem de ce. Premierul m-a sunat spunându-mi că publicarea acelor date nu e în regulă, tabelul acela cu secţiile de vaccinare şi cu vaccinurile, numărul de vaccinuri şi categoria de persoane care au beneficiat de acele vaccinuri. Eu uitându-mă, cu pregătirea mea de avocat, cu experienţa mea de om politic, nu am găsit în acel tabel nici măcar o singură dată sensibilă, vulnerabilă pentru vreo instituţie a statului român, pentru vreun cetăţean. Era secţia de vaccinare 12, 37 de vaccinuri din categoria pensionari, persoane bolnave sau persoane din sistemul de apărare sau de protecţie sau de curierat, adică un tabel absolut banal. În acest context, trimiterea Corpului de control este cumva un mecanism automat, pentru că premierul nu putea să tragă o concluzie. Şi eu m-am întrebat. O instituţie a statului a spus că s-au publicat nişte date vulnerabile, care o fi fost, nu ştiu, Armata, habar n-am. Ca el să tragă o concluzie, nu are altă pârghie decât să trimită Corpul de control să verifice dacă acele date erau într-adevăr într-o zonă de protecţie sau nu”, a declarat luni seara Dan Barna, într-o emisiune la TVR, citat de G4Media.

Întrebatat totuşi ce instituţie a reclamat publicarea respectivelor date, Dan Barna a precizat că ar fi vorba despre zona apărării.

„Nu ştiu, chiar nu ştiu. Când vine raportul, vom vedea. (…) E drept că s-ar putea ca tradiţional pentru anumite persoane din statul român transparenţa să fie un reflex care creează teamă. (…) E din zona de apărare”, a mai adăugat vicepremierul.