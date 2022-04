Acum, Ciucă nu mai este doar o simplă frunză-n vânt, lipită pe scaunul de la Palatul Victoria în funcţia de prim-ministru, ci este ditamai liderul de partid. Deci, omul trebuie să muncească şi să adune pas cu pas procente electorale pentru zestrea partidului.

Dar cum atribuţiile astea civile de prim ministru îl cam încurcă şi îl mai şi plictisesc, de aceea la investiţiile în economie i-a pus gardieni pe Hellvig şi Vlase (şefii SRI şi SIE), problema facturilor uriaşe de la energie şi gaze i-a pasat-o lui Virgil Popescu (eh, de aia e ministru, să rezolve problemele oamenilor), iar de partea socială, adică tot ce înseamnă măriri de salarii şi pensii, vouchere, tichete, sprijin pentru familiile tinere, persoane cu dizabilităţi etc.) se ocupă băieţii şmecheri de la PSD, domnul Ciucă s-a gândit să îşi găsească şi o preocupare mai pe sufletul lui. Doar nu va sta să ascută toată ziua creioane la Palatul Victoria. În plus, acum este şi şef de partid. Deci, are responsabilităţi.

Şi consilierii lui Ciucă, băieţi inteligenţi, i-au identificat găselniţa perfectă. Astfel încât domnul general să se simtă în largul lui, să nu mai fi stânjenit când trebuie să vorbească în public despre lucruri pe care nu le înţelege şi nici nu le stăpâneşte şi, mai rău, îl fac să transpire de parcă ar alegra la maratonul olimpic, proba de garduri. Potrivit unui memorandum de pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de guvern, Guvernul României, la propunerea ministerului Apărăii, vrea să instituie anul 2023 drept „Anul Ostaşului Necunoscut al României”.

Potrivit proiectului înaintat de către ministerul Apărării, pe tot parcursul anului 2023, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de învăţământ şi de cultură din ţară, ambasadele, organizaţiile nonguvernamentale şi cultele religioase vor organiza activităţi, manifestări, proiecte comemorative, ştiinţifice, cultural-educative şi alte acţiuni cu tematică specifică. Ce poate fi mai potrivit pentru generalul Ciucă decât să vorbească electoratului timp de un an de zile despre patrie, război, eroi sau faptele de vitejie ale Armatei Române? Unde mai pui că toate aceste teme merg direct la sufletul omului.

A nu se înţelege greşit! Eu nu-l crititic pe domnul Ciucă. Din contră. Chiar mă bucur că datorită acestei campanii de PR, care a fost gândită special pentru domnia sa, premierul Nicoale Ciucă va avea ocazia, în cadrul acestor activităţi şi manifestări, să meargă prin şcolile din România. Dar sper că nu va alege să meargă doar în şcoli bogate şi fiţoase. Ci va alege să mergă în toate acele şcoli care au toaleta în curte, şi unde elevilor şe lipsesc cele mai minime condiţii de igienă, va merge în şcolile din acele zone ale ţării unde abandonul este în creştere sau în şcolile unde rata de promovabilitate la examenul de Bacalaureat sau la examenul de Evaluare Naţională este tot mai scăzută de la an la an. Şi, dacă tot va avea ocazia să dea o raită prin şcoli, promovându-l pe „Ostaşul Necunoscut” şi făcând campanie electorală pentru PNL, domnul Ciucă poate discută şi cu toate cadrele didactice despre programa şcolară, pentru ca „şcoala românească să nu mai scoată tâmpiţi”, ca să citez dintr-un clasic în viaţă.

Este de apeciat că memoria ostaşilor necunoscuţi, care s-au jertfit pentru ţară, va fi celebrată aşa cum se cuvine de către autorităţi, mai ales că în fruntea ţării se află un general al Armatei. Însă, domnul Ciucă ar trebui să fie foarte atent ca tot acest program de acţiuni şi de manifestări care, foarte probabil, va fi coordonat de la guvern, să nu-i dăuneze mai târziu la cariera politică. Nu de alta, dar chiar zilele acestea avem pe prima pagină a ziarelor o condamnată celebră, acuzată de către procurorii DNA că a încercat să îşi cumpere capital politic şi de imagine în urma organizării unei gale. Doar şase ani cu executare a primit. De asemenea, mai există un alt persoanj celebru acuzat de către procurorii DNA că a vrut să cumpere voturi organizând spectacole cu zâne şi baloane. Nu ştii niciodată ce-i apucă pe procurorii ăştia, mai ales după ce nu mai eşti în funcţie.

Dacă domnul Ciucă ar fi trecut pe la biserică la fel de des cum a trecut pe la popota garnizoanei, poate ar fi ştiut că, în cadrul Bisericii Ortodoxe, ostaşii necunoscuţi sunt pomeniţi la fiecare slujbă a Sfintei Liturghii. Dar, trecem peste acest mic detaliu. Fără îndoială, jertfa supremă a ostaşilor necunoscuţi, care şi-au dat viaţa pentru apărarea partiei, trebuie să fie oamgiată cât de des se poate de către autorităţile statului. Problema intervine atunci când „Ostaşul Necunoscut” este transformat în agent electoral pentru un anume personaj sau un partid politic.