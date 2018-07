ALDE îi pune piedică lui Dragnea. Vosganian: „Nu va fi dată o Ordonanţă de Urgenţă privind amnistia şi graţierea“

Mâine, pe ordinea de zi (a şedinţei de Guven – n.r.) nu este prevăzută o OUG care să aibă ca temă graţierea şi amnistia, aşa cum cu generozitate ne informau zvonurile. Nu este programată o altă şedinţă de Guvern săptămâna asta, din ceea ce ştiu. În discuţiile pe care le-am avut noi astăzi în Biroul permanent, în care unii dintre colegi au ridicat acetă chestiune, răspunsul pe care noi l-am dat a fost acesta - în şedinţa de mâine nu este programată o astfel de OUG şi că altă şedinţă în această sătpămână nu este", a declarat Varujan Vosganian.



El a mai susţinut că nu s-a discutat cu PSD despre oportunitatea politică a unui asemenea act şi că ALDE nu a fost promotorul unei astfel de Ordonanţe de Urgenţă



"Pentru un astfel de act normativ trebuie să vedem exact ce cuprinde. Despre oportunitatea politică noi nu am avut o discuţie cu PSD şi, în orice caz, noi nu am fost printre promotorii unei astfel de OUG (...) şi o astfel de OUG nu se dă. (...) Certitudinea pentru noi este că nu am fost printre promotorii unei astfel de OUG şi că ea nu se va da în şedinţa de Guvern. (...) Dacă se va da, nu eu sunt cel pe care trebuie să îl întrebaţi. Noi nu vă putem răspunde la întrebarea dacă cineva o va iniţia sau nu. Nu noi suntem iniţiatorii unei astfel de OUG", a mai spus deputatul ALDE.

G4Media.ro susţine că liderul PSD, Liviu Dragnea, forţează din nou adoptarea unei ordonanţe de urgenţă pentru amnistie şi graţiere.

„Le solicit miniştrilor cabinetului Dăncilă să se opună unei Ordonanţe de Urgenţă pentru amnistie şi graţiere, ce are scopul de a-l scăpa de condamnare pe liderul PSD, domnul Liviu Dragnea”, transmite şi deputatul liberal Bogdan Huţucă, liderul filialei PNL Constanţa