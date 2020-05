Viorel Cataramă susţine că are simptome de Covid-19! „Mi-a crescut temperatura, am o anumită apăsare în piept“

”Nu m-am testat încă. M-am dus acolo să demonstrez că nu voi păţi nimic, m-am dus într-un focar de coronavirus. Bărbuleşti este, ca număr de persoane infectate raportate la numărul de locuitori, pe numărul unu. M-am dus ca să demonstrez că stăm degeaba în casă, că prăbuşim economia degeaba, fără motiv. Acest virus va exista, îl vom lua cu toţii şi în proporţie de peste 95% nu vom avea nimic. Statul va trebui săs e ocupe de persoanele vulnerabile şi nu să ne aresteze pe toţi la domicliu, să nu ne lase să muncim şi să ne ia drepturile şi libertăţile fundamentale", a declarat milionarul pentru Antena3.

"Mi-a crescut temperatura, am o anumită apăsare în piept, am nasul înfundat. Am ferma convingere că acest virus va ieşi din mine aşa cum a intrat fără nicio problemă pentru că sunt un bărbat sănătos. Voi face testul după 14 zile", a mai spus acesta.