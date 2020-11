Transportatori: Ne-a fost refuzat dreptul de a protesta împotriva EUROINS. Ce urmează

"Pentru a ne putea apăra dreptul de a nu plăti reparaţiile autovehiculelor din banii noştri, vom refuza să mai primim maşinile la service, în baza miilor de devize care nu sunt plătite" arată COTAR.





Această industrie este pusă pe butuci, din cauza dezinteresului instituţiilor acestei ţări de a interveni şi de a lua măsuri ferme şi eficiente faţă de cele două firme de asigurări rău platnice. Două societăţi de asigurări au ajuns, din vina Consiliului Concurenţei, să deţină 75% din piaţa RCA din România, şi să dirijeze tot ce se întâmplă pe această piaţă, inclusiv la nivel de legislaţie, în favoarea lor.





"Ar trebui să nu mai primim maşini la reparat, de la aceşti rău platnici, să vedem ce vor face, când mii de oameni se vor îndrepta direct împotriva lor. Nu suntem obţigaţi să prestăm servicii în folosul comunităţii, pe banii noştri, în timp ce contractele nu sunt respectate. Analizăm, acum, la nivelul patronatului, forma de protest care va fi adoptată" , a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

La protest ar fi urmat să participe 3.000 de persoane, cu 1.000 de autovehicule, acuzând asiguratorul de practici abuzive. COTAR are înregistrate peste 1.300 de unităţi reparatoare afiliate, societăţi care întâmpină mari probleme financiare, din cauza conduiţei abuzive a societăţii Euroins Asigurări, societate care deţine peste 32% din piaţa RCA din România. Doar în primele 6 luni ale acestui an, societatea Euroins a înregistrat 11.225 de reclamatii, în creştere cu 199,57% faţă de numărul total înregistrat în semestrul I al anului 2019. Aproape 62% din totalul reclamaţiilor pieţei de asigurări din România au fost formulate la adresa firmei de asigurări Euroins, în primele 6 luni ale acestui an.





"Euroins a avizat, în trimestrul II, un număr de 21.870 dosare de daună şi a înregistrat un 4.834 reclamaţii, adică echivalentul reclamaţiilor înregistrate de întreaga piaţă germană, în 13 ani. Atunci când aproape 1 din 4 păgubiţi RCA ai acestei firme de asigurări se plâng Autorităţii de Supraveghere Financiară de faptul că întâmpină probleme cu plata despăgubirii din partea firmei Euroins, atunci este clar că lucrurile sunt total scăpate de sub control şi nu mai pot continua în această direcţie, motiv pentru care dorim să tragem un semnal de alarmă public, astfel încât instituţiile statului român să intervină şi să rezolve această situaţie, de urgenţă. Până când se vor rezolva aceste probleme, am putea refuza să mai primim la service maşinile, pentru reparaţi", arată COTAR într-un comunicat..