Taxa de Bucureşti - pentru toate maşinile sub Euro 5. Care sunt maşinile care nu vor avea acces în Centru

Toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 vor plăti vinieta „Oxigen” de acces şi circulaţie în Bucureşti, iar cele sub Euro 3 nu vor mai avea voie deloc în centrul Capitalei. Cel puţin aşa a decis primarul general Gabriela Firea care practic a modificat proiectul privind vinieta ce va fi introdusă de la anul dacă joi va fi aprobată propunerea. Vechiul proiect spunea că maşinile care au nevoie de vinietă pentru a circula în centrul oraşului sunt Euro 3 şi Euro 4, indiferent de judeţul în care au fost înmatriculate.





CÂT VA COSTA VINIETA





Cel mai mare tarif îl vor plăti şoferii care au maşini non Euro, taxa pentru ei fiind de 1.900 de lei pe an. De asemenea, cel mai puţin vor plăti vinieta proprietarii de maşini cu normă de poluare Euro 4, respectiv 500 de lei pe an.





Pentru maşinile Euro 1, un abonament pentru un an, de exemplu, va fi de 1.700 de lei, pentru Euro 2, 1.500 de lei pentru Euro 3, 700 de lei, iar pentru Euro 4-500 de lei.





Vinieta va putea fi achiziţionată pentru o perioadă minimă de o zi (15 lei pentru maşini Non Euro şi 5 lei pentru Euro 4), până la maximum un an.





Potrivit proiectului de hotărâre, circulaţia maşinilor fără vinietă corespunzătoare se va sancţiona cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.000 de lei. Vinieta se va putea cumpăra prin SMS sau de la benzinării, iar sistemul va fi monitorizat video.





Proiectul este pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei şi va fi dezbătut în şedinţa Consiliului General al Capitalei în 24 octombrie, şi, dacă trece, restricţiile (valabile pentru toate maşinile, indiferent de judeţul în care au fost înmatriculate) intră în vigoare din ianuarie. Restricţiile din proiect nu vor fi impuse în zilele de weekend şi în zilele de sărbătoare legală, dar nici noaptea, între orele 22.00 şi 7 dimineaţa, acest lucru fiind menţionat şi în proiectul supus şedinţei din 24 octombrie. Vinieta se va putea cumpăra prin SMS sau de la benzinării, iar sistemul va fi monitorizat video.





Zona din centrul Capitalei unde maşinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces dacă joi va fi votat proiectul Gabrielei Firea este: PiaţaVictoriei – Iancu de Hunedoara – Şos. Ştefan cel Mare – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – str. Nerva Traian – Bd. Gheorghe Şincai – str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă – Bd. Mărăşeşti – str. Mitropolit Nifon – Bd. Libertăţii – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B.P. Hasdeu – str. Vasile Pârvan – str. Berzei – str. Buzeşti şi Piaţa Victoriei, inclusiv limitele acesteia.





Ce autovehicule vor fi exceptate de la plata taxei





- Cele electrice şi hibrid

- Cele pe două roţi

- Cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi

- Cele destinate transmisiunilor radio şi tv





Autovehiculele aparţinând poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Informaţii Externe, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Societatea Transport Bucureşti STB, cele utilizate la intervenţiile la căile de comunicaţie şi reţelele edilitare, cele istorice, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului, cele preväzute ca fiind exceptate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte.